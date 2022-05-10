اتحاد الغرف التجارية يشيد بقرار الرئيس السيسي بشأن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام

أشاد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الشكر للرئيس السيسي لقراراه في اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية مساء اليوم بإستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وقال عز: “باسمي وباسم 5 مليون تاجر وصانع خدمات أتوجه بالشكر للرئيس السيسي على قراراه اليوم الذي صحح وضاً كان في غاية الخطورة”.

وأضاف: “:”بقالنا شهر في اجتماعات منتظمة مع رئيس الوزراء ووزيرة التجاره والصناعه والبنك المركزي انتهت باجتماع الأمس بالاتفاق على مبدأ المصلحة العامة في ظل تأزم الوضع الاقتصادي العالمي ومايقتضيه من ضرورة تحديد الأولويات”.

وتابع: “إحنا بنتكلم عن مستلزمات الانتاج في كافة القطاعات سواء صناعة أو زراعة وغيرها “.

وقال عز: “الأهمية لقرار اليوم بالعودة لنظام المستندات يشمل ميزتين خاصة أنه مطبق في 80% من نظم التجارة العالمية الأولى هو التواصل مع المورد مباشرة بشأن المادة الخام وستأتي سريعاً وسيتم الإفراج عنها سريعاً لتذهب للمصانع والورش لتصنيع المنتجات ثم سداد أموال المرد في حدود تسعة أشهر بما يقلل الفجوة التمويلية وتنخفض الاسعار وفقاً لسرعة دورة رأس المال”.

وبين أن تطبيق نظام الاعتمادات المستندية أدى اتعطيل الصناعة بشكل كبير جداً وتقلص دورات رأس المال خلال الفترة الماضية ولذا فقرار الرئيس كان بمثابة إنقاذ وتصحيح لوضع خطير “



وفي وقت سابق الثلاثاء، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.