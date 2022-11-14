اتحاد الغرف التجارية يرجح تراجع أسعار الدواجن والبيض خلال أسبوع

توقع الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن ينعكس توافر الأعلاف وتراجع أسعارها على سعر الدواجن والبيض خلال أسبوع على الأكثر.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح عز أن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق خلال الفترة الحالية نتيجة الجهد والاجتماعات المكوكية التي تتم على قدم وساق منذ قرار تحريك سعر الصرف بين وزارت التموين والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء.,

وكان الهدف الرئيسي من ذلك الجهد وفق عز عدة محاور أولها الإفراج عن المخزون المتبقي في الموانيء وعن كل مايرد وتم ترتيب الأولويات على مستوى السلع ومستلزمات الانتاج اللازمة الامر الذي انعكس في الوقت الراهن على كافة المصانع وباتت تعمل بطاقتها القصوى.

وأضاف أنه بالتزامن مع هذه الجهود بات مخزون السلع الاستراتجية في الأسواق كافياً ويغطي في المتوسط مدد تتراوح مابين 4-6 أشهر سواء على مستوى الدولة ومدد تتراواح مابين 3-5 أشهر بالنسبة للقطاع الخاص وهو رصيد أمن.

وأشار إلى أن المحور الثالث الذي يتم العمل عليه الآن هو الإتاحة لكافة السلع وضمان وصولها للمستهلك سواء عبر المنافذ الخاصة باتحاد الغرف التجارية بالتعاون الوثيق مع وزارة التموين والتجارة والصناعة أو منافذ الوزارة نفسها والمجمعات الاستهلاكية جنباً إلى جنب لجهدي منافذ الداخلية والقوات المسلحة.

وكشف عز أنه في ضوء توافر الأعلاف وتراجع أسعارها في السوق بالنسبة للمنتجين فإنه من المتوقع أن ينعكس أثرها على أسعار الدواجن والبيض خلال أسبوع على الأكثر، مشدداً على أن كميات الأعلاف المفرج عنها حتى الآن كافية لضمان الاستمرارية والتدفق.

ولفت إلى أن ذلك ينطلي على كافة السلع حيث يتم ضمان تدفق وإتاحة السلع في الأسواق بما يتوافق مع الاستهلاك بحيث يكون هناك وفرة وفائض دائماً.