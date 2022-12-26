«اتحاد الغرف التجارية» يجتمع اليوم لاعتماد السعر العادل لـ14 سلعة استراتيجية

يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا هاماً اليوم، لمناقشة واعتماد قائمة الأسعار العادلة لـ14 سلعة إستراتيجية، بناءً على توصيات مجلس الوزراء.

قال الدكتور صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الاجتماع يستهدف إقرار سعر البيع للمستهلك النهائى بالنسبة للسلع الأساسية، ومن بينها اللحوم والأرز والخضروات والفواكه والزيوت والسمن، والتى تم إعدادها بناءً على توصيات اجتماع سابق شارك فيه مسئولو الاتحاد مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى.

وأوضح أن الاجتماع السابق أوصى بتشكيل لجنة عليا من الاتحاد العام للغرف التجارية لتحديد السعر العادل للسلع الأساسية، مع إلزام التجار به وإلا سيكونون معرضين للعقوبة التى تبدأ من الغرامة وتصل إلى السجن.

ولفت الكمونى إلى أن قرار البنك المركزى الأخير بزيادة أسعار الفائدة يستهدف السيطرة على الأسعار، لكنه يتطلب أيضًا توفير الدولار لتمويل عمليات الاستيراد وسرعة الإفراج عن السلع الموجودة بالمنافذ الجمركية، خاصة المنتجات الغذائية بما فى ذلك القمح والذرة، بالإضافة إلى الأعلاف ومشتقاتها لتخفيف العبء عن مزارع الدواجن والحفاظ على استقرارها.

وقررت لجنة السياسة النقديـة فى البنك المركزى المصرى، فى اجتماعها الخميس الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 300 نقطة أساس، لتصل إلى %16.25، و%17.25 و%16.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس أيضا ليبلغ %16.75.