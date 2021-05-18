اقتصاد وأسواق

اتحاد الغرف التجارية يتواصل مع منتسبيه للمشاركة في إعادة إعمار غزة

بعد مبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة
دعاء حسني 6:59 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 6:59 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

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يجري الاتحاد العام للغرف التجارية اتصالات مكثفة بمنتسبيه، للتكامل مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

صرح بذلك المهندس ابراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد، الذى أكد أن أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومؤدى خدمات الذين يتجاوزون 5 ملايين منتسب بكافة أنحاء مصر لن يتأخروا عن التكامل مع مبادرة الرئيس لدعم أشقائهم فى قطاع غزة فى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كافة المبادرات.

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وأوضح العربى أنه تم مكاتبة وزيرة التجارة والصناعة لإصدار قرار وزارى بقبول التبرعات من منتسبى الغرف لصالح إعادة الإعمار.

وأشار إلى أنه يتم التواصل مع الغرف فى كافة المحافظات لحث منتسبيهم للتبرع العينى بمواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار ومشاركة المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات لتنفيذ اعادة الاعمار.

واضاف العربى أن تلك الجهود ستتكامل  مع جمع معونات غذائية وطبية من منتسبى الغرف لارسالها للاشقاء بفلسطين بالتنسيق مع الحكومة  .

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بقلم دعاء حسني

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