اقتصاد وأسواق

اتحاد الغرف التجارية: يتم وضع أسعار استرشادية للسلع الغذائية (فيديو)

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن توافر السلع يقلل من المبالغة في الأسعار، موضحا أن شعور المستهلك بنقص المنتجات يدفعه إلى التخزين وبالتالي ارتفاع الأسعار ، لذلك كان قرار مجلس الوزراء بمد معرض ألأهلا رمضان لأطول فترة…

محمد مجدي 11:23 م, الأثنين, 14 مارس 22 11:23 م, الأثنين, 14 مارس 22

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قال المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن توافر السلع يقلل من المبالغة في الأسعار، موضحا أن شعور المستهلك بنقص المنتجات يدفعه إلى التخزين وبالتالي ارتفاع الأسعار ، لذلك كان قرار مجلس الوزراء بمد معرض ألأهلا رمضان لأطول فترة ممكنة.

وأكد العربي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه سيتم العمل على توفير السلع من المورد الأساسي، كما تم وضع أسعار الاسترشادية لكافة السلع الغذائية.

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وأضاف العربي أن هذه الأسعار يتم تحليلها من المورد الرئيسي، مع حساب التكاليف المعقولة، قائلا إنه يتم تحديث الأسعار الاسترشادية بشكل يومي، مع عرض تقارير أسبوعية دورية في هذا الشأن.

وأشار العربي إلى أنه تم عمل غرف عمليات لتحليل الأسعار في الأسواق والتأكد من أنها عادلة، و في حالة وجود اي زيادات أو تجاوزات يتم إبلاغ الجهات الرقابية .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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