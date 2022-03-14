اتحاد الغرف التجارية: يتم وضع أسعار استرشادية للسلع الغذائية (فيديو)

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن توافر السلع يقلل من المبالغة في الأسعار، موضحا أن شعور المستهلك بنقص المنتجات يدفعه إلى التخزين وبالتالي ارتفاع الأسعار ، لذلك كان قرار مجلس الوزراء بمد معرض ألأهلا رمضان لأطول فترة…

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن توافر السلع يقلل من المبالغة في الأسعار، موضحا أن شعور المستهلك بنقص المنتجات يدفعه إلى التخزين وبالتالي ارتفاع الأسعار ، لذلك كان قرار مجلس الوزراء بمد معرض ألأهلا رمضان لأطول فترة ممكنة.

وأكد العربي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه سيتم العمل على توفير السلع من المورد الأساسي، كما تم وضع أسعار الاسترشادية لكافة السلع الغذائية.

وأضاف العربي أن هذه الأسعار يتم تحليلها من المورد الرئيسي، مع حساب التكاليف المعقولة، قائلا إنه يتم تحديث الأسعار الاسترشادية بشكل يومي، مع عرض تقارير أسبوعية دورية في هذا الشأن.

وأشار العربي إلى أنه تم عمل غرف عمليات لتحليل الأسعار في الأسواق والتأكد من أنها عادلة، و في حالة وجود اي زيادات أو تجاوزات يتم إبلاغ الجهات الرقابية .