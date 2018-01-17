اتحاد الغرف التجارية يتفق مع مدبولى على تفاصيل مؤتمر الاستثمار

دعاء حسنىعقد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس الثلاثاء مع رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، للإتفاق على تفاصيل مؤتمر الإستثمار الذى ينظمه الأتحاد خلال الفترة 3 و4 فبراير المقبل.وقال الوكيل فى تصريحات لـ «المال» إنه سيتم الإعلا

دعاء حسنى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس الثلاثاء مع رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، للإتفاق على تفاصيل مؤتمر الإستثمار الذى ينظمه الأتحاد خلال الفترة 3 و4 فبراير المقبل.

وقال الوكيل فى تصريحات لـ «المال» إنه سيتم الإعلان عن حزمة المشروعات الإستثمارية التى سيتم طرحها للمستثمريين بالمؤتمر، الأسبوع المقبل.

فى سياق آخر نفى الوكيل تقدمه إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بمطلب السلاسل التجارية حول تعديل قرار 330 لسنة 2017، الذى يلزم كافة منافذ البيع بإعلان سعر السلع الغذائية للسمتلك بوضوح بدءا من يناير المقبل.

وتابع: «القرار فى مادته الأولى ينص على أن السعر الذى يعلنه المنتج سعر إسترشادى بالفعل».

كانت السلاسل التجارية طالبت بتعديل القرار وجعل سعر البيع المقترح من منتجى للسلع الغذائية إسترشادياً فقط، دون تقييدهم بحد أدنى وأقصى، وذلك خلال إجتماعاً عقدوه مع أحمد الوكيل باتحاد الغرف مطلع يناير الجارى، بسبب حملات رقابية تم شنها على السلاسل مع بدء تطبيق القرار.

وضم الإجتماع ممثلى كبار السلاسل التجارية بينهم «سبينيس وخير زمان ومترو وأولاد رجب وكازيون والفرجاني».

وأبدى مستثمرو السلاسل التجارية إستياؤهم من قرارات وزير التموين التى استثنت المنتجين من الإلتزام بإعلان سعر بيع السلع الغذائية للمستهلك، ومنحتهم أيضا فى المقابل الأحقية فى تحديد هوامش أرباح التجار والسلاسل التجارية، وهو ما اعتبروه يتنافى مع مفهوم جذب إستثمارات بالقطاع والتوسعات التى كانوا يعتزمون تنفيذها الفترة المقبلة.

يشار إلى أن وزير التموين أصدر قراراُ فى يوليو الماضى رقم 217 لسنة 2017، يلزم كافة الحلقات بدءا من المنتجين والمستوردين والموزعين وأصحاب المخازن ومنافذ البيع بالإعلان عن أسعار السلع الغذائية للمستهلك إعتباراً من مطلع يناير، وعقب إجتماعات تمت مع اتحادى الغرف التجارية والصناعات، عدًل الوزير قراره باخر حمل رقم 330 صدر فى 13 ديسمبر الماضى، ليستثنى المنتجين والمستوردين والموزعين من وضع سعر البيع على السلع وإكتفى بإلزامهم بإصدار فواتير ضريبية لكافة التجار معلن بها سعراً إسترشادياً لأسعار السلع الغذائية للمستهلك بحيث يكون هذا السعر الاسترشادى يمثل الحد الأقصى لسعر البيع فى كافة المنافذ.