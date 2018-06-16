اتحاد الغرف التجارية يبحث مع المنتجين احتواء زيادات أسعار الوقود

دعاء حسني: صرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بأن الزيادات التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود هى فى نطاق الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها مصر فى الآونة الأخيرة لتحقيق النمو الاقتصادى المستهدف فى حين لأن تاثير هذه الاجراءات على المنتجات النهائيه لن يكون بالشكل المبالغ

دعاء حسني:



صرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بأن الزيادات التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود هى فى نطاق الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها مصر فى الآونة الأخيرة لتحقيق النمو الاقتصادى المستهدف فى حين لأن تاثير هذه الاجراءات على المنتجات النهائيه لن يكون بالشكل المبالغ فيه الذي أشيع. وسيصاحب ذلك الاعداد لمجموعة من قرارات شبكة الحماية الإجتماعية لتقليل الاثر على الفئات الاكثر احتياجا.





وقال الوكيل، في البيان الصحفي الصادر عن الاتحاد، إن الاتحاد بصدد مرحلة انتقالية على الجميع تحمل قدر من اثرها من اجل الوصول الى الاستقرار الاقتصادى المستهدف.

وأوضح أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعلن ان الشعب العامه القطاعية المنبثقة عنه قد انتهت مدتها وانه بصدد اعادة تشكيل الشعب لفترةجديدة حيث سيكون على راس المهام الموكلة للشعب العامة التابعة للاتحاد هو وضع رؤية للقطاع الخاص تتلاحم مع الخطة الإستراتيجية للدولة من اجل تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادى

وفى هذا الاطار سيعقد الاتحاد اجتماعات مع قطاعات النقل والمنتجين ومؤدي الخدمات بعد اجازه العيد بمشيئة الله لبحث مدي إمكانية إحتواء الأسعار الحاليه لنسب الزيادات التي طرأت على المحروقات.