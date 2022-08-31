اتحاد الغرف التجارية: رصيد الشاي يكفي أكثر من عام والبن نحو 3.5 شهر بخلاف أرصدة الموانئ

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن رصيد الشاي يتجاوز 91,670 طن والذي يكفي لاستهلاك أكثر من 13 شهرا، وبالنسبة للبن فالرصيد يتجاوز 18,960 طن والذى يكفى لاستهلاك أكثر من 3.5 شهر.

وأضاف عز في بيان اليوم ، كل هذا بخلاف الأرصدة في الموانئ والتي ستضاف للرصيد بمجرد سداد قيمتها.

وأكد أن كافة اللجان بالعرض على رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة الموقف يوميا للتنسيق مع محافظ البنك المركزي.

وتابع عز أن ذلك بهدف تعجيل سداد قيمة الشحنات الموجودة فعليا بالموانئ لتعويض ما تم استهلاكه والحفاظ على حجم الأرصدة لمصر ككل وليس لشركة بعينها.

الاتحاد: الدولة لها أنياب

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن “الدولة لها أنياب لمن يضر بالاقتصاد القومي ممن يدعون تمثيلهم للغرف التجارية واتحادها العام وشعبهم المتخصصة، سواء بالإشارات السعرية أو الترويج لشائعات نقص السلع أو رفع الأسعار بغرامات تصل إلى 100 مليون جنية طبقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.

مناشدة وتحذير

وأضاف: “نناشد أبناء مصر الأوفياء من الصحفيين والإعلاميين بالتأكد من صفة من يدلى بتصريحات تخص توافر وأسعار السلع، ومراجعة وتدقيق بيانات تلك التصريحات من المصادر الرسمية سواء الحكومية أو اتحاد الغرف التجارية او اتحاد الصناعات المصرية.وكذا التأكد من الصفة التي يدعيها المصدر”.

ولفت إلى أن “5 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات هم أعضاء بالغرف التجارية ولكن ليس لهم الحق في التحدث باسم الغرف واتحادها العام، وبالمثل أعضاء الشعب النوعية بالمحافظات أو الشعب العامة بالاتحاد”.

ودعا إلى “ذكر صفة المتحدث متحملا مسؤولية تصريحاته دون الزج باسم الاتحاد وتنظيماته”.

واستنكر “تكرار استعمال أسماء شعب غير موجودة أصلا مثل الشعبة العامة للمواد الغذائية، أو الشعبة العامة للقهوة، وغيرها”.

وأوضح أن “تلك التصريحات تؤدى إلى التهافت على التخزين وتشجع ضعاف النفوس على حجب السلعة مما يؤدى إلى أزمة ليس لها أساس أو سبب بخلاف رفع الأسعار”.