اتحاد الغرف التجارية: تدوين سعر كل سلعة على العبوة بداية من السبت المقبل

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إنه سيتم بداية من يوم السبت القادم مبادرة تخفيض اسعار السلع الغذائية في عدد معين من أصناف السلع التي أعلن عنها مجلس الوزراء، موضحَا أن كل سلعة سيكون مكتوب على العبوة الحد الأقصى للسعر وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.

وأضاف عز خلال مداخلة هاتفية مع ـأحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن السلاسل التجارية الكبرى مشاركة في تلك المبادرة، مشيرا إلى أن سلاسل الأمداد الخاصة بالشركات المنتجة ستقوم بتوريد تلك السلع مباشرة إلى منافذ البيع.

وتابع عز أن المبادرة ستكون بتخفيضات من 15 إلى 25%، كما أن مجلس الوزراء أصدر اليوم قرار تنفيذي لتعليق الجمارك على 12 سلعة لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قام بتوفير مبالغ ضخمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.