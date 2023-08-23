اتحاد الغرف التجارية: تأسيس الشركات إلكترونيا من خلال بوابة هيئة الاستثمار

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن تأسيس الشركات إلكترونيا من خلال بوابة هيئة الاستثمار يعد نقلة نوعية لتطوير مناخ أداء الاعمال، وبشراكة تامة لجميع الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار، تم إطلاق آلية تأسيس الشركات افتراضيا من خلال صفحة الإنترنت لهيئة الاستثمار.

وأوضح أن هذا ثمرة اجتماعات مكثفة خلال الأسابيع الماضية بين جميع الجهات المعنية ليتم إنهاء إجراءات الغرف التجارية والسجل التجارى والبطاقة الضريبية نقابة المحامين والملف التأمينى وهيئة الرقابة المالية وسداد جميع الرسوم مرة واحدة من خلال بوابة هيئة الاستثمار.

وأضاف “الوكيل” أن هذا التطوير سيؤدى إلى تيسير الإجراءات وتحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الأعمال الدولية مما سيكون له أثر إيجابي على جذب الاستثمارات، مؤكدا أن هذه خطوة هامة و يجب أن تليها خطوات مثيلة لكافة الإجراءات المعنية بأداء الاعمال من تراخيص تجارية وصناعية وتراخيص البناء في إطار التحول إلى الحكومة الإلكترونية وإنشاء الرقم القومى للمنشآت وتوحيد السجلات المتعددة للشركات.

وتابع :” وهى أمور تعكف عليها حاليا لجان برئاسة رئيس مجلس الوزراء و وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية وجميع الهيئات التابعة بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتحديث وتطوير مناخ أداء الأعمال دون تدخل للعامل البشرى في جميع الإجراءات ولضمان عدم إدراج أي رسوم أو مصاريف مستحدثة من أي جهة، والذى سيتكامل مع خدمات وزارة المالية من ضرائب وجمارك والتي تمت ميكنتها ويتم التعامل معها حاليا من خلال الإنترنت”.

وأضاف د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه على التوازى جار تنفيذ خطوة مثيلة بالغرف التجارية واتحادها العام للسجلات الفردية التي تتجاوز 4 ملايين سجل، لتتكامل مع مراكز التميز بالغرف، بهدف التيسير إلى جانب جذب أكبر قدر من القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية لتحقيق العدالة والمنافسة الشريفة مع القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات، وبهدف تحديث منظومة التجارة الداخلية لخفض تكاليف التداول لضمان استقرار الأسعار، والتي سيتم دعمها من خلال مبادرة “توطين” لميكنة تجارة التجزئة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أنه جار إنشاء أكاديمية التميز بالاتحاد لتدريب العاملين بالغرف وممثلى الهيئات الحكومية المتعاونة لضمان كفاءة التشغيل وتوحيد النظم وسرعة إنهاء الإجراءات التي تتم حاليا في مراكز التميز في أقل من 22 دقيقة.