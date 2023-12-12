اتحاد الغرف التجارية: انفراجة في أزمة السكر خلال 3 أيام على الأكثر

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن السوق ستشهد انفراجة في أزمة السكر خلال 3 أيام على الأكثر، لافتاً إلى أن السكر متوفر، ويتم ضخ كميات مضاعفة يوميا لتغطية حاجة المواطنين إلا أنها تنفذ فور طرحها بالسوق.

وقال عز في تصريحات له على هامش معرض فوود افريكا المقام في الفترة من 12 الى 14 ديسمبر الحالي بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة، بالإضافة إلى 500 مشتري دولي، أن أحد أسباب الأزمة يرجع إلى قيام البورصة السلعية بطرح كميات من السكر لبعض الشركات الصغيرة التى لا تمتلك فاتورة إلكترونية، وبالتالى كانت هناك صعوبة في تتبع السكر.

وأشار عز إلى أنه تم حالياً تدارك هذه المشكلة، مؤكداً عدم طرح السكر سوى للشركات التى لديها فاتورة الكترونية وهذه الشركات تم متابعتها لحظة بلحظة منذ استلام السكر وحتى توزيعه على المحلات الصغيرة بسعر 27 جنيها للكيلو ما يمنع التلاعب في الأسعار.

وفيما يتعلق الأرز قال عز أرز الشعير متوفر بكثرة لدى الفلاحين وهم من يحاولون إخفائه فى انتظار زيادة الأسعار وتحقيق المزيد من المكاسب.

وأوضح أنه لمواجهة هذه الأزمة قامت وزارة التموين وكذلك القطاع الخاص باستيراد 90 الف طن أرز هندي عبر 3 شحنات بحمولة 30 ألف طن للشحنة الواحدة وسوف يتم طرحه بسعره الحالى وهو 21 جنيها للكيلو.

وقال عز أن حل أزمتي السكر والارز تتمثل فى زيادة المعروض بالأسواق، ما يجبر كل من يحاول إخفاء السلع إخراجها للسوق خوفا من تعرضها للتلف.