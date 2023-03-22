اتحاد الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي للدولة والقطاع الخاص يتجاوز عيد الأضحي (فيديو)

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الدولة لها آلياتها وأدواتها وأنياب لحماية المواطن وتحقيق ما هو في صالحه، كما أن الرصيد الاستراتيجي للدولة وللقطاع الخاص يتجاوز عيد الأضحي.

وأضاف عز خلال لقاء عبر سكايب في برنامج من مصر على فضائية سي بي سي، أنه بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبإشراف يومى من رئيس الوزراء والوزراء يتم عمل غرفة عمليات اتحاد الغرف مع وزارة التموين ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية.

وأكد عز، أنه أولا يتم متابعة توافر السلع والتأكد من رصيد محافظة محافظة والتوجيه بضخ كميات على حسب حجم الاستهلاك، وثانيًا متابعة الأسعار وضخ كميات إضافية في حالة تحرك الأسعار.

وتابع عز، أنه بالنسبة للأسعار يجب ان أتوجه بالشكر لصناع وتجار مصر والشركة القابضة للصناعات الغذائية الذين بدونهم لما تمكننا من تحقيق الوفرة واستقرار الأسعار.

وأوضح عز أن ذلك من خلال مشاركتهم في كافة المبادرات التي تجسد شراكة الحكومة والقطاع الخاص من اجل المواطن والتي تجاوزت خصوماتها 30%

اهلا رمضان أكثر من 450 منفذ بخلاف الشوادر الصغيرة ومئات المنافذ المتجولة بالقرى والنجوع بأكثر من 1400 ركن اهلا رمضان بفروع السلاسل

منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتنمية المحلية الثابتة والمتحركة.

وأشار عز إلي أنه يوجد أيضَا منافذ وزارة التموين من 1300 مجمع استهلاكى ومئات من منافذ جمعيتى.