اتحاد الغرف: الاتفاق مع 3 وزراء لإقامة معارض دائمة طوال العام

قال الدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه تم الاتفاق مع وزراء التموين والزراعة والتنمية المحلية على تخصيص مساحات من الاراضي لإقامة معارض دائمة طوال العام تقدم السلع الاستراتيجية، والمنتجات الموسمية مثل سلع رمضان، وسلع المدارس.

واضاف عز خلال مداخله هاتفية مع احمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أنه جار حاليًا تخصيص الأراضي، وسيتم بدء الإنشاءات فور الانتهاء من التصميمات الخاصة، ويتم حاليًا الاتفاق مع الموردين على طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأشار عز إلي أن الاوكازيون الصيفي الآن يضم عدد كبير من السلع والمنتجات بخلاف الملابس، ومستهدف ان يصل عدد المحال التجارية المشاركة 4 آلاف محل، وبتخفيضات تبدأ من 30%.

وأكد عز، أن أكثر من 50% من مدخلات إنتاج السلع الهندسية مستوردة، ويتم التركيز حاليا على زيادة نسبة المكون المحلي في تلك السلع بما يعمل على خفض سعرها للمواطن.