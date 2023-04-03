اتحاد الغرف: استمرار ضخ السلع لمعارض أهلا رمضان لتخفيف الأعباء عن المواطن

أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، عن استمرار الضخ اليومي لكافة السلع لضمان توافرها بمعدلات أعلى من معدلات السحب اليومي بكافة منافذ معارض أهلا رمضان (المواطن أولا) على مستوى كافة المحافظات.

وقال العربي في بيان اليوم أن المعارض تلاقي هذا العام إقبالا غير مسبوقا نظرا لمساهمتها في تخفيف الاعباء عن المواطن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والموجات التضخمية التي ضربت كافة الأسواق العالمية

وأضاف العربي أن ذلك بما يتناسب مع تطورات حركة التجارة العالمية والمتطلبات التقنية الحديثة لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

موجها الشكر لقيادات الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيلات الاجرائية والتشريعية المقدمة لمجتمع الأعمال.

مشيرًا إلى أن افتتاح مركز التميز التجاري الجديد بغرفة القاهرة يعتبر خطوة هامة على طريق تكاتف الجهود بين القطاعين الخاص والحكومي وتنفيذ خطة تطويرية وتنموية تتواكب مع سياسات الشمول المالي وتطوير الخدمات التجارية والاقتصادية التي تتبناها الدولة على كافة الأصعدة.