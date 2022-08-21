اتحاد العمال : نسعى لصرف مستحقات العاملين في الكويت مع إنهاء عقودهم قبل مدتها

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه يتم التواصل مع اتحاد العمال في الكويت للحصول على مستحقات من سيتم الاستغناء عنه من العمال المصريين، متابعا: نسعى لصرف مستحقات العاملين في الكويت مع إنهاء عقودهم قبل مدتها.

وأضاف البدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، أن قرار الكويت بالاستغناء عن العمال المصريين هو حق مشروع لها و في الفترة الماضية كانت الأعوام الماضية تشهد انخفاضا في أعداد العمالة الوافدة إليها.

وتابع البدوي أن عدد العمالة المصرية في الكويت الآن يبلغ 1.8 مليون عامل مصري، مشيرا إلى أن وضع العمالة المصرية في الكويت تختلف عن العراق وباقي دول الخليج.

وأكد البدوي أن كل ما يهمنا هو الحفاظ على حقوق العمال المصريين مع عدم الأضرار بمصالحهم، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق القرار على 3 مراحل وكل مرحلة يستغرق تطبيقها 6 أشهر.

وقال إن المرحلة الأولى تشمل العاملين المصريين في مصالح البلديات المحلية في الكويت، موضحا أن عددهم غير كبير ويتم حصرهم حاليا، كما أن القرار الكويتي يأتي لتوظيف الكويتيين في تلك الوظائف التي سيتم خروج المصريين منها.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن القرار سيأثر على تحويلات المصريين من الخارج، ولكنها لن تأثر بشكل كبير لأن عدد العاملين ليس بالحجم الكبير.