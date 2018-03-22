اتحاد العقاري الدولي: مصر أصبحت لاعبا عالميا فى القطاع

سمر السيد:قال عبد الناصر طه ، رئيس اتحاد القطاع العقارى الدولى ، أن مصر أصبحت لاعباً دولياً فى قطاع العقارات خاصة وأن هناك الكثير من الشركات المصرية العاملة به بدأت تتواجد خارجياً وهناك من يعمل حالياً بالقارة الأوروبية.أضاف فى كلمته بفعاليات المؤتمر الذى نظمته سفارة

سمر السيد:

قال عبد الناصر طه ، رئيس اتحاد القطاع العقارى الدولى ، أن مصر أصبحت لاعباً دولياً فى قطاع العقارات خاصة وأن هناك الكثير من الشركات المصرية العاملة به بدأت تتواجد خارجياً وهناك من يعمل حالياً بالقارة الأوروبية.

أضاف فى كلمته بفعاليات المؤتمر الذى نظمته سفارة اليونان بالقاهرة أمس الأربعاء تحت عنوان “الفرص الاستثمارية فى السياحة والقطاع العقارى فى اليونان وبرنامج الفيزا اليوناني”، أن الاتحاد يعتبر من أكبر الاتحادات العاملة فى القطاع العقارى ، لافتاً إلى أنه يقوم بالكثير من الأنشطة ويقدم استشارات لأعضائه فى مصر وخدمات تبادل معلومات وهو ما يجعله منصة جيدة لمن يريد تأسيس مشروعات مشتركة مع رجال أعمال مصريين.

وقال أن الاتحاد سيعمل مع السفارة اليونانية بالقاهرةة لتقديم المساعدة لأى رجل أعمال يرغب فى الاستثمار.

ونظم القسم التجارى و الاقتصادى بالسفارة اليونانية بالقاهرة بالتعاون مع مشروع الاستثمار والتجارة اليونانية ووكالة ترويج التجارة والاستثمار تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتنمية، مؤتمراً أمس الأربعاء للترويج للاستثمار بأثينا.