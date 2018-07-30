اتحاد العاملين يخفص حصته فى الجيزة العامة للمقاولات

رجب عزالدينأعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى عن قيام اتحاد العاملين المساهمين بها ببيع 10 آلاف سهم من حصته فى الشركة بقيمة اجمالية 11.5 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة الاتحاد انخفضت بعد العملية إلى 2.999 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 3%

رجب عزالدين



أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى عن قيام اتحاد العاملين المساهمين بها ببيع 10 آلاف سهم من حصته فى الشركة بقيمة اجمالية 11.5 ألف جنيه تقريبا.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة الاتحاد انخفضت بعد العملية إلى 2.999 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 3% قبل العملية”.



وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.15 جنيه ،وتم التنفيذ بواسطة شركة ايجى تريند لتداول الأوراق المالية ،كما تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.



وتقدمت الشركة فى وقت لاحق بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 203.3 مليون جنيه إلى 244 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40.6 مليون جنيه، موزعة على 40.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للواحد، خصمًا من حصة المساهمين فى توزيعات الارباح وفقا للقوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر2017.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 203.39 مليون جنيه، موزعا على 203.39 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.