اتحاد الصناعات: 52 شركة هندية في مصر باستثمارات 3 مليارات دولار

دعا الاتحاد لتعاون مصري هندي فى المجالات الثقافية والتكنولوجية وبالمشروعات الصغيرة والمتوسطةسمر السيد:قال خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، إن التعاون الثنائى بين مصر والهند بدأ منذ وقت طويل ولكن النتالئج الواقعية لا تعكس ذلك ، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات ا

دعا الاتحاد لتعاون مصري هندي فى المجالات الثقافية والتكنولوجية وبالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

سمر السيد:

قال خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، إن التعاون الثنائى بين مصر والهند بدأ منذ وقت طويل ولكن النتالئج الواقعية لا تعكس ذلك ، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الهندية فى مصر يبلغ نحو 3 مليارات دولار تعمل من خلال 52 شركة.

وأضاف فى فعاليات المؤتمر الذى نظمته السفارة الهندية بالقاهرة اليوم الأحد عن التعاون الاقتصادى مع مصر، أن التعاون الثقافى بين البلدين لا يزال يعمل بقدر من الحرج فمثلاً ليس هناك انتاجا سينمائيا مشتركا بالرغم من أن صناعة السينما فيهما تمثل أعمدة أساسية.

وتابع المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية: “من الضرورى تعزيز العمل فى كلتا البلدين وتناقل الخبرة فى كيفية مواجهة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل إذ تصل البطالة بين الشباب فى الهند إلى 30%” .

وقال: “هناك طموحات خاصة لتطوير التعاون بين الدولتين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

وشدد على أهمية قطاع المهن الحرفية لتطوير التجمعات الصناعية وحاضنات الأعمال، مضيفا “لذا من الضرورى دراسة الخبرة الهندية فى هذا الإطار”.

وأضاف أن هناك مساحة للتعاون بين شركات البلدين فى مجال التكنولوجيات ولا سيما فى مجال البرمجيات والصناعات الهندسية التى تفوقت فيها الهند

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد صناعى بدون الميكنة والتكنولوجيا.

وذكر أن التعاون فى مجال الأحجار الكريمة ضرورى أيضاً خاصة وأن مصر لديها سوق سياحى وهناك الكثير من الدول الإفريقية التى تريد شراء المجوهرات من مصر ، لافتاً إلى أن الشركات الهندية ساعدت فى تصنيع الأحجار الكريمة فى دبى.