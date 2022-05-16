اتحاد الصناعات : 120 شركة رواندية تزور مصر لبحث التعاون التجاري والاستثماري

قال خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن 120 شركة من رواندا تزور مصر حالياً لبحث التعاون الاستثماري والتجاري في عدد من المجالات الاقتصادية والصناعية، مشيرا إلى أن هناك لقاءات مرتقبة بين الشركات الرواندية ونظيرتها المصرية خلال الساعات القادمة على هامش ملتقى الأعمال المشترك المنعقد في القاهرة.

وأشار عبد العظيم خلال كلمته في ملتقى الأعمال المصري الرواندي المنعقد في القاهرة اليوم، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى إلي العلاقات الكبيرة، حيث يقدر متوسط التبادل التجاري بنحو 40 مليون دولار سنوياً وهو يستوجب ايجاد سبل جديدة للتعاون المشترك خلال الفترة.

وكشف أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التنسيق والتعاون مع الجانب الرواندي لدعم وتنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، علي خلفية اتجاه مصر للتوجه نحو السوق الإفريقية وزيادة الصادرات.

وكشف أن اللقاءات بين الشركات الرواندية والمصرية التي ينظمها اتحاد الصناعات ستركز على العمل المشترك في الاستثمارات والتبادل التجاري وتسهيل دخول البضائع والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى البلدين.