اتحاد الصناعات: 10 - 15 زيادة مرتقبة في الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية العام الحالي

أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية باتحاد الصناعات، وجود فرص كبيرة للتعاون بين مصر والدول الأفريقية على مستوى عدة قطاعات تشمل الصناعة والزراعة والبنية التحتية.

وقال الجبلي، خلال كلمته في فعاليات اليوم الوطني المصري على هامش فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية، الذي ينظمه أفريكسي مبنك في القاهرة، إن التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية تجاوز 8.6 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو 14.4% متوقعًا نموًّا في حجم الصادرات خلال هذا العام بنسبة تتراوح بين 10 – 15% بعد اتجاه الدولة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن معرض التجارة البينية الافريقة يعدّ فرصة واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأفريقية وفتح أسواق جديدة للتعاون التجاري بين مصر والدول الأفريقية والتوسع في التصدير في كثير من المجالات، خاصة أن هناك نحو 75 دولة مشتركة وأكثر من 1600 عارض.

وأكد أن المعرض الأفريقي للتجارة البينية، المُقام في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر، تحت عنوان “الربط بين الأسواق الأفريقية” يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وعرض الفرص والمقوّمات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، كما يعد انطلاقة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات في كل القطاعات حيث يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار للشعوب الأفريقية.

ويشمل المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023 متحدثين أفارقة ودوليين بارزين، ومجموعة من الأحداث التي تتعلق بالتجارة والاستثمار الأفريقيين، وجلسات وورش عمل متخصصة تغطي التصدير ومعايير التسويق

وتابع أن الفرص كثيرة لزيادة التجارة المشتركة، لافتًا إلى أن الصادرات الكيماوية المصرية تمتلك فرص نمو في السوق الأفريقي وفق توجهات الدولة المصرية لاستهداف الأسواق الأفريقية ودخول مصدّرين ومنتجين جدد.

وسجلت صادرات القطاع، خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، نحو 5.3 مليار دولار بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات المصرية،

وجاءت صادرات الأسمدة في المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار دولار، تليها صادرات اللدائن البلاستيك بقيمة 1.5 مليار دولار، وجاءت الكيماويات غير العضوية في المرتبة الثالثة بقيمة 686.5 مليون دولار.

وأكد الجبلي أن السوق الأفريقية واعدة وتخدم 1.5 مليار نسمة، وهناك فرص واعدة في 55 دولة أفريقية أمام الشركات المصرية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء شركة وطنية تقوم بدراسة الأسواق الأفريقية وتحديد متطلباتها والفرص الاستثمارية بها، بالتعاون مع السفارات وجهاز التمثيل التجاري.

وأوضح أن القيادة السياسية أدركت أن العمق الأفريقي والتكامل الاقتصادي والتجاري مع دول القارة أصبح ضمن إستراتيجية الدولة وإنشاء تكتلات اقتصادية، مثل منظمة التجارة الأفريقية، وتجمع البريكس، سيخدم سكان القارة ويفتح آفاقًا جديدة للصادرات المصرية.