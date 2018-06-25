اتحاد الصناعات: 10% زيادة بأسعار الأجهزة المنزلية في يوليو

دعاء حسنيقال المهندس يسري قطب، رئيس مجلس إدارة يونيفرسال للأجهزة المنزلية، وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات في تصريحات لـ"المال"، إن أسعار كافة الأجهزة المنزلية سترتفع مطلع يوليو المقبل بواقع 10%، تأثرا بالزيادات التي شهدتها أسعار الوقود مطلع الأسبوع الماضي.وأكد قطب عل

دعاء حسني

قال المهندس يسري قطب، رئيس مجلس إدارة يونيفرسال للأجهزة المنزلية، وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات في تصريحات لـ”المال”، إن أسعار كافة الأجهزة المنزلية سترتفع مطلع يوليو المقبل بواقع 10%، تأثرا بالزيادات التي شهدتها أسعار الوقود مطلع الأسبوع الماضي.

وأكد قطب علي أن نولون نقل البضائع ارتفع بواقع 15% أمس الأحد، تأثراً بزيادة أسعار الوقود.

وكانت الحكومة أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة، وزاد سعر لتر السولار إلى 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وبنزين 92، ليصبح 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وبنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه.

وتلا رفع أسعار الوقود زيادة في تعريفة ركوب الموصلات.

