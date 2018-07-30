اتحاد الصناعات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة المستقبل لدعم المسئولية المجتمعية

عمر سالموقّع اتحاد الصناعات المصرية، اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة المستقبل لدعم مشروعات المسئولية المجتمعية؛ بهدف تنفيذ مبادرات وأنشطة وإعداد دراسات وأبحاث تتعلق باستخدام برامج المسئولية المجتمعية من أجل تحسين وتنمية المهارات المطلوبة للتوظيف وتحسين ظروف العمل وتعزيز الإبداع وريادة الأعمال في ا

عمر سالم





وقّع اتحاد الصناعات المصرية، اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة المستقبل لدعم مشروعات المسئولية المجتمعية؛ بهدف تنفيذ مبادرات وأنشطة وإعداد دراسات وأبحاث تتعلق باستخدام برامج المسئولية المجتمعية من أجل تحسين وتنمية المهارات المطلوبة للتوظيف وتحسين ظروف العمل وتعزيز الإبداع وريادة الأعمال في التكنولوجيا والمنتجات والخدمات المستدامة التي تلبي الاحتياجات المجتمعية ودعم دور كل الأطراف المعنية بالمسئولية المجتمعية في تطوير وتطبيق ممارسات المسئولية المجتمعية وفي تشجيع سلوك العمل المسئول للشركات.

قال المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إن من أهم الأدوار التي يقوم بها الاتحاد والذي تعكسه مذكرة التعاون التي وقعها الاتحاد، اليوم، هو العمل على إبراز دور المسئولية المجتمعية للشركات فى تفعيل سياسات التنمية المستدامة وترجمتها لأنشطة واقعية تتلاءم مع السياق المحلي، على أن تتماشى مع البرامج الحكومية ذات الصلة.

وشدد توفيق على أهمية توضيح كيفية تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة بطريقة متوازنة ومتكاملة، من خلال اتباع مبادئ المسئولية المجتمعية للشركات والاستفادة من هذه البرامج فى توفير فرص عمل جديدة للشباب والنساء، ولا سيما فى المناطق الريفية والنائية من خلال عقد شراكات تمزج فيها الخبرة الدولية بالواقع المصري.

ومن ثم قام وكيل اتحاد الصناعات المصرية بالرد على مجموعة من الأسئلة التي وجهها مجموعة من طلبة وطالبات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل حول دور الاتحاد وأعضائه من الغرف الصناعية في دعم القطاع الصناعي بغرض النهوض به ورفع مستوى تنافسيته، وكذلك المساهمة في تهيئة وتدريب وإعداد كوادره بما يتناسب مع متطلبات القطاع، مؤكدًا حرص الاتحاد على تقديم المبادرات في مجالات المسئولية المجتمعية للشركات وأيضًا التدريب والتعليم الفني والمزدوج والتأهيل المهني، بالإضافة إلى دعم مبادرات المؤسسات كافة، ولا سيما التعليمية من معاهد أو جامعات؛ في سبيل تسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل بالمهارات المطلوبة.

فيما أكد ماجد فهمي، أمين عام جامعة المستقبل، أن الجامعة تهدف إلى تشجيع إجراء دراسات وأبحاث في قضايا المسئولية المجتمعية وربطها بمتطلبات التنمية واحتياجات كل الأطراف المعنية من أجل النهوض بمستوى أداء مبادرات المسئولية المجتمعية بالإستناد إلى أسس علمية سليمة آخذة فى الحسبان الإعتبارات العملية والوضع الراهن فى مصر وتهتم جامعة المستقبل بالترويج للسياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب وريادة الأعمال والإبداع والابتكار.

كما وقّعت جامعة المستقبل مذكرة تعاون مع الجمعية المصرية لتنمية الفرانشايز، بالتعاون مع المجلس العربى للمسئولية المجتمعية.

بدوره أشار الأستاذ حسين أبو الفتح، أمين عام الجمعية المصرية لتنمية الفرنشايز، إلى دور الفرانشايز في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة وزيادة معدلات التنافسية الوطنية ودعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورفع نسب التشغيل من خلال خلق مزيد من فرص العمل.

وأضاف أنه لا يمكن أن نغفل الدور الرائع الذى تستطيع تقوم به جامعاتنا في تطوير أداء المسئولية المجتمعية ومساعدة الشركات فى تطبيق أفضل لمبادئ وممارسات المسئولية المجتمعية، بإعداد أطر وأدوات نظرية وتعليمية لتهيئة بيئة مناسبة لتفعيل استراتيجيات المسئولية المجتمعية، ومن هنا جاءت الشراكة مع جامعة المستقبل.