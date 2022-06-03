اتحاد الصناعات يوقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر مجموعة البنك الإسلامي مشاركة فعالة لاتحاد الصناعات، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد وأسامة قيسي رئيس المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بغرض تقديم خدمات المؤسسة للمنشآت الصناعية من أعضاء الاتحاد ومنها تأمين ائتمانات التصدير لتغطية مخاطر عدم السداد فيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود وتمويل التجارة و التأمين الاستثماري لتغطية المخاطر القُطرية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية بين المصنعين في مصر والمستوردين في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية وكذا إعادة التأمين على العمليات التي تغطيها منظومة ضمان الصادرات في مصر.

كما شهدت الجلسة الأولي في ملتقي الأعمال والتي تناولت توجيه التجارة لخدمة التكامل الإقليمي و الاستدامه والشمولية مشاركة من كل من المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد ومحمد قاسم عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة التجارة الخارجية كمتحدين حيث أوضح رئيس الاتحاد اهتمام اتحاد الصناعات بدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 95% من بين الشركات الصناعية المقيده بالاتحاد وعددها 104 آلاف منشأة.

وأوضح أن الاتحاد كان حريصًا علي أن يكون لتلك المنشآت تمثيل قوي في عضويات مجالس إدارات الغرف الصناعية بتقسيم مقاعد مجلس الإدارة التي تجري الانتحاب عليها إلي 3 فئات متساويه (3 مقاعد للمنشآت الكبيرة، 3 مقاعد للمنشآت المتوسطة، 3 مقاعد للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر) وذلك لتمكين تلك المنشآت من طرح مطالبها وعرض تحدياتها والمشاركة في صياغة السياسات .

كما أوضح ما وفرته بعض التشريعات التي شارك فيها الاتحاد من مزايا لتلك المنشآت مثل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والقانون رقم 5 بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية ، كما أشار أيضا إلي المجمعات الصناعية الجاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدم لأصحاب المشروعات الجادة بنظام الإيجار ،والايجار التمويلي.

كما أوضح م. السويدي أن الاتحاد يعاونك في توطين التكنولوجيات الحديثه في الصناعة من خلال الشراكات مع الشركات الأعضاء بالمنظمات المناظرة في الدول الصناعية التي للاتحاد معها علاقات إستراتيجية، فضلا عن المساهمة في تطوير مدارس التعليم الفني من خلال استلام عدد من المدارس وإظارتها بالكامل من خلال القطاع الخاص بخطط تطوير يتفق عليها وعلي آلياتها مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،وبعرض تهيئة العمالة الفنية لاستيعاب التكنولوجيات الحديثة والتخصص في التخصصات الحديثه في سوق العمل المحلي والعالمي.

وقد عقد وفد الاتحاد المشارك في أعمال المؤتمر الثاني للبنك الإسلامي للتنمية اجتماعات ثنائية مع المؤسسات الثلاث المنبثقة عن البنك والتي يمكن للقطاع الخاص المصري الاستفادة من برامجها، وشارك الاتحاد بجناح عرض في المعرض المقام ضمن فعاليات المؤتمر لعرض ما يقدمه الاتحاد من خدمات وتعريف الوفود المشاركه سواء الحكومية أو رجال الأعمال من الدول الأعضاء بالفرص الاستثمارية المتاحة في الصناعة وفرص الشراكات مع المصنعين المصريين.