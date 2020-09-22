اتحاد الصناعات يطالب بمدّ مبادرة «ما يغلاش عليك» والتموين تؤيد.. ورأي آخر لـ«المالية»

قال دكتور محمد معيط وزير المالية إن موعد انتهاء المبادرة كما هو في 26 أكتوبر.

شهد حفل تكريم الشركات التي حققت أعلى مبيعات في مبادرة “مايغلاش عليك” مطالبات بمد المبادرة، لاقت تأييدا من وزارة التموين، بينما كان لوزارة المالية رأي آخر.

وخلال الحفل الذي أقيم مساء الثلاثاء، اقترح خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية بمد المبادرة التي بدأت 26 يوليو، و تستمر 3 أشهر ويحل أجل انتهاؤها في 26 اكتوبر المقبل.

وقال عبدالعظيم إن السوق المصري بحاجة ماسة الى مثل هذه الفاعلية لتعيد له حركته الطبيعية وتيسر على المستهلكين.

بدوره، أيد وزير التموين دكتور علي مصيلحي مطالبات اتحاد الصناعات بمد المبادرة.

ومن جانبه قال دكتور محمد معيط وزير المالية إن موعد انتهاء المبادرة كما هو في 26 أكتوبر.

وسرد معيط بداية ظهور المبادرة للنور بأنها كانت مقترحا على الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على المواطنين بقيمة 3مليارات جنيه، إلا ان الرئيس اوصى بزيادة القيمة.

وأكد معيط انه تم تخصيص 13 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة للمواطنين اصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من المبادرة.

وشهد الحفل تكريم 9 شركات، هي مجموعة العربي في الأجهزة الكهربائية، والشركة المصرية لصناعة السيلكون في الإلكترونيات، وشركة عبد الحليم للاستيراد والتصدير في أدوات الكهرباء والإضاءة، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية في الأدوات المنزلية، وشركة «R.N» في المواد الكيماوية.

وأيضا شركة التوحيد والنور في الأزياء والملابس، وشركة الأمير للزيوت والشحوم في الصناعات الحرفية، وشركة أحمد الجابري للسيراميك والبورسلين في مستلزمات البناء، وعادل عبد الواحد في الأجهزة الكهربائية والمنزلية. وذلك عبر منحهم درع المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري.