اتحاد الصناعات يطالب بحل مشاكل النقل قبل دمج التكتلات الأفريقية

أحمد اللاهونى طالب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، مجلس أعمال الكوميسا بضرورة حل مشاكل الشحن التى تعرقل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأفريقية.وقال خلال كلمته بورشة العمل المقامة اليوم بشراكة بين اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أعمال الكوميسا تحت عنوان "مصر .. حو



أحمد اللاهونى

طالب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، مجلس أعمال الكوميسا بضرورة حل مشاكل الشحن التى تعرقل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأفريقية.

وقال خلال كلمته بورشة العمل المقامة اليوم بشراكة بين اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أعمال الكوميسا تحت عنوان “مصر .. حوار الموارد المحلية والشراكات الإقليمية ” بأحد فنادق القاهرة، إن القارة الأفريقية أولوية أساسية للمصدر المصرى، لكن مشاكل الشحن وارتفاع تكاليف النقل والمراكز اللوجيستية تحول دون تحقيق المستهدف.

وشدد على أهمية حل تلك المشاكل قبل دمج التكتلات الاقتصادية الثلاثة “كوميسا، ساداك، شرق افريقيا” حتى تبدأ عملها بدون تحديات تؤثر على مستهدفات منطقة التجارة الحرة.

