«اتحاد الصناعات» يطالب بالرخصة الذهبية.. و«السيسي» يوافق على منحها 3 أشهر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعطاء الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين، وذلك لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وذلك بعد طلب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية خلال المؤتمر المنعقد الآن.

يذكر أن الرخصة الذهبية أحد أبرز المحفزات الاقتصادية التي حددتها الدولة لجذب الاستثمارات وتعظيم قدرات القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ العمل بها خلال الفترة المقبلة في 3 مجالات رئيسية هي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر المنعقد اليوم، “إنه سيتم إعطاء الرخصة الذهبية لكل المتقدمين لمدة 3 شهور، ونشوف الدنيا هتبقي عاملة إزاي، بس أرجو إن وإحنا بنتحرك التحرك الكبير ده، وبنفتح الباب على الآخر، إن اللي أنتوا بتعانوا منه مش عايزين تعانوا منه، ويهمنا البلد تطلع لقدام”.

وأضاف السيسي أنه سيتم إعطاء الرخصة الذهبية لكل من يتقدم، موجهَا حديثه للحكومة، “أرجو أن نبذل جهدا أكبر للمستثمرين، ولو الأمور مشيت كويس ولقينا حجم الإنجاز كان مشجع نقدر نفكر نستكمل 3 شهور أخري”.

جاء ذلك خلال إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يشمل المعرض الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.