اقتصاد وأسواق

اتحاد الصناعات يشيد بقرار السيسي بإلغاء مد قانون الطوارئ

القرار رسالة للعالم بمدي ما حققته الدولة المصرية من أمن واستقرار
محمد ريحان 4:15 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 4:15 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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أشاد اتحاد الصناعات المصرية، بقرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بعدم مد قانون الطوارئ، مؤكداً أن القرار رسالة للعالم بمدي ما حققته الدولة المصرية من أمن واستقرار، يمثلان الدعامة الأساسية لتشجيع المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

قال الاتحاد إن القرار الشجاع يؤكد أن الدولة المصرية تخطو خطوات قوية نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة، تحرص علي حماية الحريات وحقوق الإنسان، وتتويجًا لقرارات جريئة أصدرها الرئيس من قبل، منها مبادرة حياة كريمة، وغيرها من القرارات والمبادرات التي أكدت للعالم أن ما يحدث في مصر من تطورات يضع الدولة المصرية في مكانتها الطبيعية التي تليق بتاريخها وحضارتها.

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كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر أمس الإثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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