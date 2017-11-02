اتحاد الصناعات يشدد على ضرورة التوسع فى ترشيد الطاقة

❏ خالد عبد العظيم: قرض دوار بفائدة %2.5 لتمويل استخدامات الترشيد والإنتاج الأنظف

❏ أشرف دويدار: توحيد الجهود ضرورى للحفاظ على حق الأجيال.. والقطاع السكنى ثالث أكبر المستهلكين



المال – خاص

كشف خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى فى اتحاد الصناعات، عن أهمية التزام الشركات بترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن مكتب الالتزام البيئى، بالتعاون مع الغرف الصناعية من بينها غرفتى التطوير العقارى، وصناعة مواد البناء بالاتحاد، يركز على توفير التمويلات اللازمة لتوفير الآلات والمعدات، الأقل استهلاكا للطاقة، لضمان ترشيد وخفض الاستهلاك خلال المرحلة المقبلة.

قال عبد العظيم، خلال ندوة «أزمة الطاقة ودور القطاع العقارى للمساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة»، التى عقدت فى اتحاد الصناعات، بحضور مسئولى غرفتى مواد البناء والتطوير العقارى، وشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، إن الترشيد ليس فقط على مستوى المصانع، بل على مستوى المشروعات السكنية، التى تستوجب تصميم مبان عصرية، تساعد فى ترشيد استخدام، من خلال المطورين العقاريين.

أكد أن مكتب الالتزام البيئى بالاتحاد يمنح قرض دوار لتمويل استخدامات ترشيد الطاقة والإنتاج الأنظف بفائدة %2.5، وفترة سماح لمدة عام، لافتا إلى أن المعركة لم تعد تتمثل فى خفض أسعار الطاقة، والمعركة تكمن فى القدرة على ترشيد الاستهلاك حتى يزيد إنتاج مصر من الطاقة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن القرض يساعد المنشآت فى الترشيد، عبر استخدام معدات، وماكينات أقل استهلاكا للطاقة من غيرها، فضلا عن أن الاتحاد يوفر معلومات واستشارات فنية للمصانع، للترويج لفكرة أهمية الترشيد، لافتا إلى أنه من الممكن قيام المنشآت نفسها بتوليد طاقة داخل المنشأة، عبر استخدام الألواح الشمسية، للاستفادة بها كمنشأة، أو بيعها للحكومة، أو المصانع والمنشآت المجاورة.

أكد أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة «أرضك للتنمية والاستثمار العقارى»، أن تكثيف وتوحيد جهود جميع الجهات، والقطاعات المختلفة، لتحديد حالة أزمة الطاقة الحالية، لافتا إلى أنه رغم امتلاك مصر لمصادر طاقة متنوعة، تشمل التقليدية والمتجددة، إلا أن قطاع الطاقة يواجه تحد حقيقى، فى الوفاء باحتياجات التنمية، فى ظل زيادة مضطردة فى الاستهلاك، غير الكفء للطاقة المستدامة.

وقال إنه من الضرورى تحسين حياة المواطنين فى الوقت الحاضر، بما لا يُخل بحقوق ومستقبل الأجيال المقبلة فى حياة أفضل، لذا من الضرورى التوصل والاعتماد على سبل الاستخدام الأمثل للطاقة، بما لايعد هدرا كبيرا لها.

وأضاف أن الشركات العاملة فى القطاع العقارى، تؤمن بأهمية ترشيد استخدام الطاقة، فى المناطق العمرانية، والمجمعات السكنية، كون قطاع الإسكان ثالث أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة النهائية، ووصل استهلاكه إلى %18.8 من إجمالى الطاقة النهائية، و%42 من الكهرباء المنتجة، منوهاً إلى أن القطاع العقارى يجب أن يلتفت إلى ضرورة التوجه لتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة فى ترشيد استهلاك الطاقة، خلال جميع مراحل البناء المختلفة.