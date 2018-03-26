اتحاد الصناعات يشارك في اجتماع مجلس أعمال بلدان اتّفاقية أغادير

محمد ريحان:شارك وفد من اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ورئيس لجنة التعاون العربي بالاتحاد في الاجتماع الثالث لمجلس أعمال بلدان اتّفاقية أغادير والذي عقد بمدينة عمان الأردنية، الاثنين.وجاء الاجتماع بهدف مناقشة المعوقات الت

محمد ريحان:

شارك وفد من اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ورئيس لجنة التعاون العربي بالاتحاد في الاجتماع الثالث لمجلس أعمال بلدان اتّفاقية أغادير والذي عقد بمدينة عمان الأردنية، الاثنين.





وجاء الاجتماع بهدف مناقشة المعوقات التي تواجه التجارة بين الدول الأعضاء في اتفاقية أغادير ودول غرب أفريقيا الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاتفاق على القطاعات ذات الأولوية وإنشاء مجموعات عمل قطاعية، وكذلك النظر في أهم انجازات الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير في مجال التعاون العربي المشترك.

وأقر الاجتماع في نهاية أعماله التوصيات التالية:

· ضرورة التواصل والتنسيق مع مجلس الأعمال في كافة الأنشطة الموجهة للقطاع الخاص

· موافاة الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير بالمقترحات حول إعداد صفحة إلكترونية للقطاع الخاص ضمن المنصة الإلكترونية للموائمة والتي تعتبر بوابة لتشارك وتبادل المعلومات.

· موافاة الوحدة الفنية بالملاحظات حول الدراسات التي أنجزت وتم مناقشتها من قبل الوحدة الفنية وأي مقترحات لتفعيل توصياتها.

· النظر في آليات لتمويل النشاطات للإستفادة من خبرات الدول الأعضاء.

· مزيد من الترويج لنتائج وتوصيات هذه الدراسات والتركيز على الإمكانيات المتاحة للتكامل.

· ضرورة إنفتاح الدراسات المزمع القيام بها من قبل الوحدة الفنية حول الأثاث والأدوية على السوق الأوروبية ومتطلباتها حتى تسهل التسويق والترويج وتصدير هذه المنتجات الى السوق الأوروبية.

· يدعو المجلس لبرمجة لقاءات دورية مع مسولين في الإتحاد الأوروبي في مجال نشاطه والإلتقاء مع المنظمة الأوروبية لأصحاب الأعمال وكذلك المنظمات والهيئات الدولية.

· التنسيق بين مجالس الأعمال الثنائية بين دول أغادير وإشراكهم لدعم عمل مجلس أعمال بلدان أغادير.

كما تم إعلان إنتقال رئاسة المجلس بموجب نظامه الداخلي إلى الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في شهر أبريل القادم ، وكذلك تولي إتحاد الصناعات المصرية نيابة الرئاسة ، كما تم الإتفاق على أن يتم عقد الإجتماع الرابع لمجلس الأعمال في المغرب على هامش منتدى أعمال الدول الأعضاء في إتفاقية أغادير ودول غرب إفريقيا الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.