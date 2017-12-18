اتحاد الصناعات يسعى للتعاون مع أفريكسيم بنك لتعزيز الصادرات

عمر سالم ودعاء محمود:قال المهندس شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات، إن الاتحاد يسعى للتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "افريكسيم بنك" من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية.جاء ذلك خلال مؤتمر " تنمية التجارة البينية الافريقية وتسهيل آليات التبا

عمر سالم ودعاء محمود:

قال المهندس شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات، إن الاتحاد يسعى للتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “افريكسيم بنك” من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال مؤتمر ” تنمية التجارة البينية الافريقية وتسهيل آليات التبادل السلعي بين مصر وأفريقيا الذي ينظمه افريكسيم بنك بالتعاون مع اتحاد الصناعات.

وأضاف أن هناك توجه للدولة نحو القارة الافريقية حيث تم إنشاء لجنة العلاقات الافريقية باتحاد الصناعات منذ 3 سنوات بهدف تعميق العلاقة بين الصناعة المصرية وأفريقيا، خاصة أن حجم التجارة بين مصر وأفريقيا لا يمثل إلا 6% من حجم تجارتها العالمية وسجل 1.2مليار دولار خلال 2016.

وأوضح الجبلي أن مؤتمر افريقيا 2017 كان يعد تجمع كبير لمجتمع الاعمال الافريقي وبالفعل كلجنة علاقات افريقيا باتحاد الصناعات كان لنا مشاركة بوفد كبير وتم عقد العديد من اللقاءات المثمرة مع وفود افريقية حيث تم وضع اسس للتعاون مع هذه الدول على أساس خطوات عملية قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن مجتمع الصناعة المصري توجه بشكل جدي إلى السوق الافريقي حيث تم بالفعل انشاء مركز لوجيستي في كينيا وسوف يلي ذلك مراكز في بقية مؤاني شرف افريقي وايضا في غرب افريقيا في المرحلة المقبلة ، مؤكدا على الرغبة في مضاعفة الصادرات إلى 5 مرات الارقام الحالية خلال الـ3 سنوات المقبلة.

ولفت الجبلي إلى أن هماك مشكلة تتمثل في نقص المعلومات عن السوق الفريقية نظرا لعدم تواصلنا معه لسنوات طويلة ، موضحا أنه تم البدء في التغلب على ذلك عن طريق اجراء دراسات تسويقية عن هذا السوق وكذلك التحضير لبعثات ترويجية متخصصة وباحترافية وحيث تكون مبنية على اساس الدراسة السوقية.



وأوضح أن كأحد المداخل الاساسية لتطوير الصادرات الصناعية المصرية إلى السوق الافريقي بالإضافة إلى استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة نسعى للتعاون مع بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي، خاصة أنه لازال ضعيفا، مشيرا إلى أنه من المستهدف الخروج من المؤتمر بخريطة واضحة للتعاون مع مجتمع الصناعة بمصر ممثلا في لجنة التعاون الإفريقي ويكون فيها اتحاد الصناعات شريكا أساسيا في التعامل مع البنك فيما يخص بالصادرات.

وعن أهم المشكلات التي تواجه الصادرات في السوق الأفريقية، لفت إلى أنها تتمثل في ضعف التمويل للصادرات وعدم توافره، خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة مما يعود تطور صادراتها، وعدم توافر تأمين للصادرات خاصةأن كثيرا من المشترين في افريقيا يطلبون الدفع بالآجل ، بالإضافة إلى عدم توافر بيان دقيق للصادرات والواردات للعديد من الدول، عدم توافر العملة الصعبة في بعض الدول الافريقية مما يعوق حركة التجارة ، كذلك عدم توافر الخطوط الملاحة المنتظمة ، وارتفاع تكلفة النقل الداخلي في الموانئت البلاد الي ليس لها موانئ.