اتحاد الصناعات يرحب بقرار الرئاسة بفتح الباب لأستيراد الأرز الشعير

شحاته: إنتاج مصر من الأرز الأبيض 3 مليون طن الموسم الجاري الصاوي أحمدرحبت شعبة الأرز بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بفتح الباب أمام إستيراد الأرز من الخارج، معتبرة ذلك في مصلحة القطاع الذي كان يواجه خطرا كبيرا نتيجة تقليص إنتاجية الأرز محليا بسبب أزمة نقص المياه .وأكد رجب ش

شحاته: إنتاج مصر من الأرز الأبيض 3 مليون طن الموسم الجاري

الصاوي أحمد

رحبت شعبة الأرز بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بفتح الباب أمام إستيراد الأرز من الخارج، معتبرة ذلك في مصلحة القطاع الذي كان يواجه خطرا كبيرا نتيجة تقليص إنتاجية الأرز محليا بسبب أزمة نقص المياه .

وأكد رجب شحاته رئيس شعبة الأرز في إتحاد الصناعات لـ”المال “، أن أعضاء الغرفة وأصحاب المضارب رحبوا بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قرار استيراد الأرز الشعير من الخارج وذلك لمردوده الكبير علي قطاع المضارب الذي سيعمل بطاقة إنتاجية 100% بدلا من تعرض الصناعة للانهيار نتيجة تراجع الإنتاجية المتوقعة من محصول الأرز .

ووفقا لقرار وزارة الري تقلصت مساحة الأرز المقنن لـ724 ألف فدان الموسم الجاري بدلا من 1.1 مليون فدان مقننة العام الماضي، بينما المساحة الفعلية سجلت 1.8 مليون فدان نتيجة وجود مساحات أرز مخالفة خلال العام الماضي.

بينما اختفت مساحة الأرز المخالف العام الجاري نتيجة حملات الأزالة المكبرة علي المخالفين وتغليظ العقوبة إلى الحبس والغرامة المغلظة .

وأوضح” شحاته ” أن “الحكومة” اتخذت قرار إستيراد الأرز من الخارج لمواجهة احتكار الأرز من قبل البعض ورفع الأسعار المبالغ فيه

وأشار إلى أن القرار سيعمل على ضبط الأسعار وتوازنها.

وأكد أن استيراد الأرز سيكون على غرار القمح، لافتا إلى أنه لن توجد أية احتكارات فيه حاليا رغم وجود منتج محلي وآخر مستورد حيث سيوجد توازن في السوق، حيث نستهلك 16 مليون طن قمح سنويا بما فيها من قمح محلي ومستورد ولا يوجد أية مشكلات في ذلك .

وتوقع “شحاته” أن تنتج مصر أرزا محليا بقيمة 4 إلى 4.5 مليون طن إرز شعير الموسم الجاري – بعد تقليص المساحة – تتحول إلى 3 ملايين طن أرز أبيض

وأشار إلى أن حجم الاستهلاك في مصر سينخفض إلى 3 ملايين طن نتيجة ترشيد الاستهلاك بدلا من 3.5 مليون طن قبل ذلك .

يذكر أن الحكومة قامت باستيراد أرز هندي في عام 2014، بنحو 80 ألف طن ليتم طرحه على البطاقات التموينية، والذي قوبل برفض المواطنين حاملي البطاقات التموينية، وظل متكدس في المخازن أكثر من عام كامل، ليتم صرفه في المجمعات الإستهلاكية، بعد عاصفة من رفض حاملي البطاقات التموينية لإستلامه.

يشار إلي أن موسم حصاد الأرز يتم خلال شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام، وكانت الحكومة قد إشترت طن الأرز من الفلاحين في الموسم الماضي بسعر يتراوح من 4.300 جنيه إلي 6 ألاف جنيه

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وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا في سعر الأرز نتيجة إعلان الحكومة بتقليص مساحة الأرز وصلت في بعض الأحيان إلي أختفاء الأرز الشعبي وإقتصار المعرض علي الأرز عالي الجودة .



