اتحاد الصناعات يبحث مع محافظ الشرقية التعاون لإنشاء مدينة للأثاث

اللقاء كان إيجابيًا ومثمرًا، مشيدًا بما لمسه من فكر ورؤية من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

التقى المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لبحث التعاون بين الغرفة، في ظل توجه المحافظة لإنشاء مدينة لصناعة الأثاث في مدينة بلبيس على مساحة 19 فدانًا.

وقال حلمي في تصريحات صحفية اليوم: إن اللقاء كان إيجابيًا ومثمرًا، مشيدًا بما لمسه من فكر ورؤية من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأكد أن المحافظة تسعى لوجود مدينة صناعية للأثاث، تضم ورشًا متعددة توفر آلافًا من فرص العمل، وتحقق وجود صناعة وخدمات بشكل منظم بعيدًا عن العشوائية.

وأشار إلى أن المحافظ يسعى إلى نقل الورش المنتشرة بشكل عشوائي إلى المدينة الصناعية الجديدة ببلبيس، وسيتم تقديم عدد من الحوافز لأصحاب تلك الورش للانتقال للمدينة الصناعية.

وأكد حلمى، أن إنشاء المدينة يتماشى مع رؤية الدولة والقيادة السياسية من أجل الارتقاء بالصناعة، وإنشاء المجمعات الصناعية بشكل منظم يتيح التكامل بين أطراف الصناعة ككل.

وذكر أن محافظة الشرقية مشهورة بصناعة الأثاث، وتضم ورش عديدة، خاصة في صناعة الباب والشباك الذي يحظى بطلب محلي وعالمي كبير، لكنها صناعة غير منظمة، ووجود تلك المدينة تصبح أكثر تنظيمًا.

وأوضح حلمي، أنه طرح رؤية الغرفة واستراتيجيتها في تطوير صناعة الأثاث في مصر.

وأضاف أنه قدم للمحافظ تصورًا بما يمكن أن تحققه الغرفة من خدمات للمدينة الصناعية، سواء من خلال رؤيتها في تخطيط وتطوير المدينة والاستعانة بمطور صناعي في ذلك.

علاوة على قدرة الغرفة في إسهاماتها في تطوير ومساعدة أصحاب الورش بالمدينة الصناعية بمدهم بالتصميمات الحديثة في عالم الأثاث، ومساعدتهم في المشاركة المعارض وفتح قنوات التسويق محليا وعالميا.