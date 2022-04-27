أكد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدي على تأييده ومساندته الكاملة لدعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدور الاستثمار الخاص والأجنبي.

وقال في بيان قبل قليل : ” يثمن اتحاد الصناعات إطلاق فخامة الرئيس للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وهي المبادرة التي تؤكد علي حرص الدولة المصرية علي دفع القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي تتأثر بها الصناعة المصرية.

وتابع : يعرب اتحاد الصناعات المصرية عن دعمه الكامل لهذه المبادره الهامة ودورها في تطوير الصناعة ومساندتها وإزالة أي تحديات يواجهها القطاع الصناعي ليحقق معدلات النمو المأمولة وتعميق الصناعة والتكامل الصناعي في مختلف المجالات.

ويؤكد اتحاد الصناعات المصرية على جاهزية واستعداد المصنعين والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب على استغلال الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة والاستفادة من مبادرات الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصة في ضوء المزايا التنافسية والجغرافية والاقتصادية المختلفة التي تمتع بها مصر.

واضاف : ” سيقوم اتحاد الصناعات المصرية بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية بما يضمن علاج المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس.