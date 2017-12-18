اتحاد الصناعات وأفريكسيم بنك يطلقان مبادرة تنمية التجارة

مدير مبادرة التجارة الأفريقية بأفريكسيمبانك: نستهدف زيادة التجارة الأفريقية الى 250 مليار دولار فى عام 2021 لا يوجد بلد أفريقى تزيد صادراته لمصر على 1% ويجب على الشركات المصرية الاستعداد لمواجهة المنافسة الآسيوية أفريكسيمبانك يلتزم بدعم التجارة بين مصر وأفريقيا ومواجهة التحدياتدعاء محمود وعمر

مدير مبادرة التجارة الأفريقية بأفريكسيمبانك: نستهدف زيادة التجارة الأفريقية الى 250 مليار دولار فى عام 2021

لا يوجد بلد أفريقى تزيد صادراته لمصر على 1% ويجب على الشركات المصرية الاستعداد لمواجهة المنافسة الآسيوية

أفريكسيمبانك يلتزم بدعم التجارة بين مصر وأفريقيا ومواجهة التحديات



دعاء محمود وعمر سالم

عقد البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد اليوم مؤتمرا بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرى تحت عنوان: ” تنمية التجارة الأفريقية:تسهيل التجارة بين مصر وأفريقيا ” بمشاركة رئيس لجنة التعاون الأفريقى بأتحاد الصناعات الدكتور شريف الجبالى.



وتحدثت المدير التنفيذي لمبادرة التجارة الأفريقية بالبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد “أفريكسيمبانك”، كانايو أواني عن استراتيجية “أفريكسيمبانك” ومبادرة دعم التجارة بين مصر وأفريقيا، والتي تتولى مسئوليتها، والخطة الخمسية لتحويل أفريقيا الى مركز تجارى عالمى فى 2021.

وانطلاقا من هذه الرؤية، قالت كانايو أوانى إن “أفريكسيمبانك” بدأ فى عام 2016 استراتيجية تجارية خاصة بمنطقة التجارة البينية الأفريقية، وأنشأ مبادرة لها وأسس وحدة خاصة لمتابعة أعمالها وتقدم تقاريرها مباشرة الى رئيس البنك، ونطمح أن تحقق زيادة ملموسة فى حجم التجارة وتتمكن من رفع معدلاتها الحالية البالغة 170 مليار دولار أمريكي في عام 2014 إلى 250 مليار دولار أمريكي بحلول 2021.

وأضافت أن حجم التجارة البينية لا يزال غير مرض فليس من الطبيعى أن يصل بين أفريقيا والعالم لنسبة 85٪، بينما لا يتعدى إجمالي التجارة البينية الأفريقية نسبة 15٪ فقط، وتجد الأفارقة على استعداد لتقديم أسعار تفضيلية للتجارة مع بلدان خارج القارة، ولإتاحة المواد الخام في مكان آخر.

وقالت إن حجم صادرات مصر من المنسوجات يصل الى (12٪) من المواد الكيميائية وصادرات المنتجات الصناعية المرتبطة بها تصل الى (11٪) والمنتجات النباتية (10٪) وبينما كان شركاء مصر الرئيسيون في التصدير هم: المملكة العربية السعودية، ألمانيا، إيطاليا والولايات المتحدة، أما في أفريقيا، فإن شركاء مصر الرئيسيين في التصدير هما: ليبيا والسودان اللذين يمثلان اقل من 2٪ من حجم الصادرات.

ويهيمن على التجارة مع أفريقيا إلى حد كبير عدة منتجات على رأسها الأثاث والمنتجات الطبية ومستحضرات التجميل والجلود والمنتجات الزراعية والإلكترونيات والأغذية المصنعة.

أما على صعيد الواردات، فإن واردات مصر الرئيسية هي الماكينات والكهرباء (17٪) والمنتجات المعدنية (15٪) والمنتجات النباتية (11٪) والمعادن (10٪) وشركاء الاستيراد الرئيسيين لمصر هم: الصين والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة العربية السعودية ولا تزيد حجم صادرات أى بلد أفريقي الى مصر على أكثر من 1٪

وقالت أوانى آن الشركات المصرية عليها أن تتأهب للمنافسة التى تواجهها من دول الشرق الأقصى – لا سيما الصين والهند والإمارات العربية المتحدة – التي تهيمن على الأسواق الأفريقية للمواد الاستهلاكية.

وأكدت على التزام “أفريكسيمبانك” بوعوده الخاصة بدعم التجارة المصرية مع بقية أفريقيا، مشيرة الى أنه مع وجود عدد سكان يصل الى 1.2 مليار نسمة فى أفريقيا ووصول الناتج المحلى الإجمالى الى 3.5 تريليون دولار ومع بدء تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، أصبح مصيرنا بين أيدينا.

وقال الدكتور شريف الجبالى رئيس لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات المصرية إن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بدعم علاقاتها مع الدول الأفريقية وقد أسفر مؤتمر أفريقيا الذى عقد مؤخرا بشرم الشيخ عن العديد من النتائج المهمة لدعم التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والقارة.

واشار الجبالى الى أن حجم الصادرات المصرية لأفريقيا وصل الى ٦% بما يعادل ١.٢مليار دولار فى عام ٢٠١٦ وهو متواضع بالنسبة للعلاقات المشتركة بين البلدين، موضحا أن هناك العديد من عوائق التجارة البينية التى تعوق زيادة حجم العلاقات المشتركة والتى تتم معالجتها بالتعاون مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد والذى يقوم بدور فعال فى تيسير آليات التبادل التجارى بين دول القارة.



وقال الجبالى إن اتحاد الصناعات يسعى من خلال التعاون مع البنك الأفريقى للخروج بخريطة طريق واضحة للتعاون مع المجتمع الصناعى والتجارى لرفع معدل الصادرات المصرية لأفريقيا.