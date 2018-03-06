اتحاد الصناعات: نستهدف تطبيق العقد المتوازن

محمود زكيقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الغرفة تستهدف تطبيق العقد المتوازن خلال الفترة المقبلة.وأضاف شكرى، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنه من ضمن خطة الغرفة في الفترة المقبلة تقديم معلومات للمطورين، ما يسمح بدخول مستثمرين أجانب.وأو

محمود زكي

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الغرفة تستهدف تطبيق العقد المتوازن خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شكرى، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنه من ضمن خطة الغرفة في الفترة المقبلة تقديم معلومات للمطورين، ما يسمح بدخول مستثمرين أجانب.

وأوضح أن الفترة الماضية طالبت الغرفة بإنشاء 3 مقار فرعية في مبنى هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز أكتوبر والقاهرة الجديدة للتيسير على المطورين.

وأشار إلى أن الغرفة طالبت بوقف مهلة التنفيذ وغرامات التأخير على الأرض التى لم تصلها المرافق.