اتحاد الصناعات: معرض مشترك مع البحرين في المنامة

عمر سالم وأحمد اللاهونى:قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد يعتزم تنظيم معرض مصري بحريني في المنامة خلال الفترة من 16-18مايو 2017.وقال السويدي خلال كلمته بمناسبة إطلاق مبادرة "مصر تصنع" بمقر اتحاد الصناعات، اليوم، إن المعرض يهدف الى زيادة حجم التبادل التجارى بين مملكة

عمر سالم وأحمد اللاهونى:

قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد يعتزم تنظيم معرض مصري بحريني في المنامة خلال الفترة من 16-18مايو 2017.

وقال السويدي خلال كلمته بمناسبة إطلاق مبادرة “مصر تصنع” بمقر اتحاد الصناعات، اليوم، إن المعرض يهدف الى زيادة حجم التبادل التجارى بين مملكة البحرين ومصر، وجذب استثمارات صناعية جديدة لمصر، وتشجيع تسويق وتصدير المنتجات المصرية المميزة، وتشجيع السياحة البحرينية الى مصر، وجذب استثمارات عقارية.

وبحسب بيان من الاتحاد، اليوم، يشارك فى المعرض من الجانب المصرى جناح الصناعة ويمثلها وزارة التجارة والصناعة وإتحاد الصناعات المصرية عبر :

– غرفة صناعة ودباغة الجلود (5 شركات).

– شركة الويلر – فريد للطلمبات.

– شركة إيفا فارما للأدوية ومستحضرات التجميل.

– شركة MCV لصناعات وسائل النقل.

– شركة ريتش فودللصناعات الغذائية (جاري التأكيد)

– غرفة صناعة مواد البناء(5 شركات).

– المجلس التصديرى للبلاستيك (5 شركات).

– غرفة صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات (8 شركات).

– جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة (7 شركات)

كما يشارك جناح صناعة الحرف اليدوية، حيث يستهدف هذا القطاع عرض الإنتاج المتميز من السجاد اليدوي (حرير وصوف) والذي يتم تصديره الى الأسواق الأوروبية وأمريكا الشمالية (15 عارض)، فضلا عن جناح التعليم العالى ويهدف إلى تسويق الخدمات التعليمية بالجامعات المصرية الخاصة وفى بعض المجالات التى تتميز بها مصر (طب الأسنان ، الصيدلة ، الطب ، الهندسة) ، وخاصة بعد القيود الأمنية التى وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلاد الأوروبية على مواطنى بعض البلاد العربية ومنها البحرين (3 جامعات).

والجناح الرابع للقطاع المصرفي والذي يقدم كافة الخدمات والتسهيلات المصرفية التى تقدم للمستثمر البحريني لمساعدته على الإستثمار في مصر من خلال البنوك العاملة في مصر( بنكين)، اما الخامس فسيكون للسياحة ويمثلها هيئة تنشيط السياحة والذي يقدم تعريف بالأماكن السياحية المختلفة في مصر وطرق جذب السياحة البحرينية والخليجية لهذه الأماكن (ذهب – نوبيع – مرسي علم) وكيفية تنشيط سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية ( 5 شركات).

ويصل متوسط عدد العارضين 80 فرداً بالإضافة إلى أعضاء الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري البحريني المشترك.