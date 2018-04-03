اتحاد الصناعات: معرض أهلا رمضان فرصة لطفرة في المبيعات

الصاوي أحمدأكد أشرف الجزاريلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية في إتحاد الصناعات أن معرض أهلا رمضان يعتبر فرصة ممتازة لصغار المصنعين والتجار لتحقيق مكاسب وتحقيق طفرة في المبيعات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الإعلان عن تفاصيل معرض اهلا رمضان.وأوضح الجزاريلي أن يمكن تصريف ألاف الأطنان بهامش ربح

الصاوي أحمد

أكد أشرف الجزاريلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية في إتحاد الصناعات أن معرض أهلا رمضان يعتبر فرصة ممتازة لصغار المصنعين والتجار لتحقيق مكاسب وتحقيق طفرة في المبيعات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الإعلان عن تفاصيل معرض اهلا رمضان.

وأوضح الجزاريلي أن يمكن تصريف ألاف الأطنان بهامش ربح 5%فقط في المعرض بما يحقق مكاسب اكبر للمصنع .



وأشار الجزاريلي إلى أن الأسعار في الأسواق بدأت في الإنخفاض حاليا بسبب زيادة معدلات الشراء مقارنة مع ارتفاع سعر المنتجات في معرض اهلا رمضان الماضي حيث كانت تتعرض الدولة لموجة انكماشية في الشراء .

ولفت الجزاريلي إلى أن نجاح المعرض الموسم الماضي يدفع المصنعين والتجار لمزيد من التنافس وتحقيق مكاسب نتيجة حجم المنافسة التي تتواجد في المعرض،مشيرا أن المعرض الموسم الحالي سيكون أفضل من السابق من حيث السعر أو الجودة