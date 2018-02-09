اتحاد الصناعات : قطاع الأثاث نجح في إحلال المصري بديلا للمستورد

حلمي : “فيرنكس آند زي هوم الممثل الرسمي لصناع الأثاث في مصر ..والتخفيضات تصل إلي 35% 25 مصنعا جديدا و25 ألف فرصة عمل نتائج التعويم علي القطاع عمر سالم: قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن معرض “فيرنكس آند زي هوم” يعد من أفضل المعارض، والذي يمثل قطاع الأثاث في مصر، مضيفا أن قطاع الأثاث من القطاعات الواعدة والقوية، والتي حققت نجاحا كبيرًا في إحلال المنتج المحلي بديلا للمستورد،

مشيرًا إلي أن المعرض فرصة طيبة لتواجد المستهلك المصري، والتعرف علي جودة منتجات بلده، وإعادة الثقة في المنتجات المحلية ولفت “السويدي” – علي هامش افتتاح معرض “فيرنكس آند زي هوم ” – إلي أن التعويم كان له اثر مباشر في تحول بعض من مستوردي الأثاث إلي التصنيع، وهذا شئ إيجابي يصب في اتجاه الدولة نحو صناعة قوية تقود البلاد وتدفع بالاقتصاد المصري إلي الأمام، وهذا التحول سيظهر في قطاعات صناعية أخري خلال المرحلة المقبلة. وقال المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن أهم ما يميز معرض “فيرنكس آند زي هوم” في دورته الحالية، وجود عدد كبير من العارضين والصناع ممن تحولوا من مستوردين إلي صناع جدد، بلغ عددهم أكثر من 25 مصنع جديد انضم لقطاع الأثاث في مصر أوجد حوالي 25 ألف فرصة عمل جديدة، كما يضم المعرض عارضين من كل المحافظات ، والمصانع الحرفية، مؤكدًا أن هذا دليل علي مساندة القطاع لكل الصناعات الحرفية والصغيرة والمتناهية والمكملة لصناعة الأثاث، كما أن القطاع لديه رغبة قوية في المشاركة في المبادرة التي يتبناها اتحاد الصناعات من خلال ” مشروعك في قريتك” ونمد أيدينا من أجل نجاح تلك المبادرة، كما أن قطاع الأثاث يسعي لزيادة وتوسيع قاعدة الصناعة لمواكبة حركة البناء والتنمية التي تحدث في مصر وأكد “حلمي” أن “فيرنكس آند زي هوم” يمثل صناعة منتجات الأخشاب والأثاث في مصر، وهو الممثل الرسمي الوحيد للصناع ، ومن خلاله يتم التعرف علي ما وصلت إليه صناعة الاثاث ، و وضع إستراتيجيات وأهداف يتم العمل عليها حتي موعد الدورة القادمة،

مشيرًا إلي أن هناك مطالبات من الصناع بتنظيم المعرض دورتين في العام، لما يقدمه للصانع وللصناعة دعم للارتقاء بصناعته، عكس معارض أخري هدفها أن تصبح منظمة فقط ولا تقدم للعارضين أي خدمات تمس الصناعة حتي تواكب ما يحدث من تنمية وقال “حلمي” – في تصريحات صحفية اليوم الجمعة : نفخر جدا بالمصنعين والمصدرين وما وصلت إليه صناعة الأثاث في مصر من جودة وتصميم وأسعار منافسة، والمعرض فرصة طيبة لتعريف المستهلك المصري بالتطور الهائل في صناعة الأثاث، وعودة الثقة لدية في صناعة بلده، ومنتجات المصانع المصرية، كما أن التخفيضات هذا العام حقيقة وكبيرة وصلت إلي 35%.