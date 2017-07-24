اتحاد الصناعات: صرف 10% علاوة للقطاع الخاص غير إلزامي

عمر سالمقال اتحاد الصناعات إن الأسبوع الماضي شهد العديد من المناقشات وتضارب الأقوال حول مبادرة العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص، مما أثار اللغط حول ما إذا كانت إلزامية أو اختيارية لأصحاب الأعمال.وقال بيان صادر عن الاتحاد اليوم: "اتحاد الصناعات إذ يؤكد مرة أخرى أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها تأ



عمر سالم

قال اتحاد الصناعات إن الأسبوع الماضي شهد العديد من المناقشات وتضارب الأقوال حول مبادرة العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص، مما أثار اللغط حول ما إذا كانت إلزامية أو اختيارية لأصحاب الأعمال.

وقال بيان صادر عن الاتحاد اليوم: “اتحاد الصناعات إذ يؤكد مرة أخرى أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها تأتي تحت مسمى “مبادرة” وليس “اتفاقية”، ولذا فهي بطبيعتها ليست ملزمة، حيث يتطلب تفعيل شرط الإلزام أن تكون صادرة (سواء كمبادرة أو إتفاقية أو غيرها) بموجب قانون يوافق عليه مجلس النواب، وهذا ما لم يحدث حتى الآن بسبب انقضاء الفصل التشريعي للمجلس قبيل تاريخ التوقيع على الوثيقة”.

وأوضح المهندس نديم إلياس، رئيس لجنة العمل بالاتحاد، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن نص المبادرة واضح وصريح، حيث يوضح أن المبادرة “تطالب جميع منتسبيها بصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 10%”، والمطالبة تختلف عن الإلزام.

وأشار إلى أن النص واضح ويوضح الشروط المصاحبة، وهي: “أن يقوم أصحاب الأعمال بصرف علاوة خاصة بمقدار 10% من الأجر التأميني، اعتباراً من أول يوليو الحالى بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة منذ شهر يناير 2017 ماعدا العلاوة الدورية لعام 2017 ومع مراعاة النظم والقواعد الداخلية ومراعاة الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة”، متسائلا: “من أين يأتي الإلزام؟”.

واستشهد إلياس بما سبق أن أوضحه مرارا المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أنه تم التوصل إلى هذه الصيغة النهائية للمبادرة من قبل مجتمع أعمال القطاع الخاص بعد جلسات لمناقشتها حتى تم التوافق عليها من جميع “اتحادات أصحاب الأعمال” فضمت اتحاد الغرف التجارية واتحاد مقاولي البناء والتشييد واتحاد الغرف السياحية والاتحاد المصري للتأمين واتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري لجمعية المستثمرين فضلاً عن اتحاد الصناعات المصرية وأن توقيع المبادرة جاء لمساندة الدولة في الوقت الصعب الذي تمر به البلاد ولدعم ما يزيد على 18 مليون مواطن ممن يعملون في القطاع الخاص.

وشدد إلياس على أن من يتحدث عن الإلزام لا يمكن أن يكون مقدرا لما تحمله قطاع الصناعة مؤخرا وما يعانيه من صعوبات بدءا من تحرير العملة وارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة وغيرها ومع ذلك قرر صناع مصر التحمل والتكاتف والمضي قدما، ثم جاءت هذه المبادرة الأخيرة تقديرا منهم جميعا للمسئولية المجتمعية المنوطة بهم وإسهاماً منهم في تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالقطاع الخاص في ضوء الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات والتي صاحبت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بدءاً من تعويم العملة إلى رفع الدعم عن المحروقات وعن الكهرباء، خاصة بعد أن قامت الحكومة باتخاذ التدابير في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي والمعاشات وغيرها.

واختتم إلياس قائلاً إنها خطوة إيجابية من مجتمع الأعمال في القطاع الخاص، الأمر الذي يدل على جدية القطاع في تحمل كافة مسئولياته بما فيها مسئوليته الاجتماعية تجاه العاملين به مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والاستقرار المجتمعي، مؤكدا أن إلزامية تنفيذ هذه المبادرة تكمن فقط في جدية من تقدموا بها في المقام الأول والذين هم الأحرص من أي جهة أخرى على تنفيذها على أكمل وجه في ضوء مقدرة وإمكانات كل منهم.