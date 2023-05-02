اتحاد الصناعات: زيادة السكر التمويني لن تؤثر على «الحر»

توقعت شعبة السكر باتحاد الصناعات عدم تأثير زيادة سعر السكر التموينى على أسعاره فى الأسواق الحرة، بالتزامن مع استقرار الطلب وتوافر المعروض من السلعة حاليا.

وأعلنت وزارة التموين أمس عن رفع سعر كيلو السكر إلى 12.60 جنيه بدلا من 10.50، بدءا من شهر مايو، ضمن 31 سلعة قامت الوزارة بزيادة أسعارها، منها الأرز والزيت والمسلى وغيرها.

قالت مصادر مسئولة بشعبة السكر فى تصريحات لـ«المال» إن أسعار «المحلي» تصل لنحو 18 ألف جنيه أرض المصنع، غير شامل تكلفة النولون وهامش الربحية الخاص بالتجار، فيما يتراوح للمستهلك ما بين 20 إلى 22 جنيهًا وفقًا لدرجته.

وتحتل مصر المركز الثانى عشر على مستوى العالم فى تصنيع السكر، والذى يصدر إلى العديد من دول العالم.

وأوضحت المصادر أن قرار وزير التموين على المصيلحى باستمرار وقف تصدير السكر للخارج ساهم فى استقرار الأسعار والمعروض داخل السوق المحلية، لا سيما أن البعض كان يحاول تصديره للاستفادة من الارتفاعات العالمية مؤخرًا.

ومن المتوقع ارتفاع إنتاج مصر من السكر إلى 2.9 مليون طن خلال العام المالى الحالى، مقابل 2.8 مليون العام المالى 2021/2022، وفقًا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن الإنتاج العالمي.

وأشارت المصادر إلى أن أسعار السكر العالمية قفزت الأسبوع الحالى بنحو 140 دولارا للطن، لتسجل أعلى مستوياتها قرب 711 دولارا، نتيجة زيادة الطلب، إضافة إلى نقص المعروض بالتزامن مع تراجع الإمدادات من الصين والهند، أحد أكبر المنتجين فى العالم.

وقال حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك انخفاضًا فى الطلب على السكر فى الوقت الحالى بعد انتهاء شهر رمضان، ما ساهم فى استقرار الأسعار، بالتزامن مع اتخاذ وزارة التموين قرار استمرار منع تصديره.

وأضاف «المنوفى» لـ«المال» أن قرار التموين جاء استباقيًا لمنع محاولة تصديره للخارج للاستفادة من الارتفاعات العالمية للسلعة، موضحًا أن هناك وفرة فى المعروض، كما أن السعر لن يتحرك بتحرك «التموينى»، نظرًا لأن قيمة الحر مرتفعة بالفعل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد شهد أمس الاثنين، افتتاح مصنع شركة السكر الجديد بمدينة الصالحية الجديدة بالشرقية، والتى تنتج 400 ألف طن، تكفى %15 من الاستهلاك المحلى والباقى للتصدير.

وتسعى وزارة التموين لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والتى تتراوح من 400 إلى 450 ألف طن عبر الاستيراد والتكرير فى المعامل بعد انتهاء موسم الحصاد المحلى.