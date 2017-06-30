اتحاد الصناعات: رفع الدعم عن الوقود ضرورة.. وتأثيره محدود

قال اتحاد الصناعات، إن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي ضرورة، وقد نادى من قبل برفع الدعم عن المواد البترولية وإتاحتها لتكون الأسعار متواكبة مع أسعار الأسواق المنافسة، لوضع الصناعة المصرية على طريق التنمية السليم، ويتم تمكين الدولة من تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي المطلوب، والتي كان من ضمنها عملية تعويم الجنيه.

وأضاف المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد: “نأمل أن تكون هذه الإصلاحات متزامنة مع إتاحة فرص صناعية من خلال توفير أراضي صناعية، وأيضاً من خلال دعم وتنشيط إقامة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر”.

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات كان يأمل في المشاركة في إتخاذ مثل هذه القرارات الهامة، وطالب قبلاً بأن تقوم الحكومة بعقد اجتماع يضم الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحادي المقاولون والسياحة إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، للمشاركة في تحمل المسئولية في هذا القرار الصعب، للتمهيد وإدراج التعاون المجتمعي وتأهيل جميع الأطراف لتحمل المسئولية ولدعم هذه القرارات الاقتصادية الهامة.

كان اتحاد الصناعات قد أفاد بأن قرارالحكومة الذي إتخذته بشأن تحريك أسعار المحروقات من بنزين وسولار وغاز المنازل “خطوة متوقعة ومعلنة” منذ عام 2014، خاصة بعد تعويم العملة في شهر نوفمبر من العام الماضي، وإتخاذه يمثل ضرورة ملحة لتصحيح المسار الاقتصادي للدولة.

وأكد أنه لايمكن لدولة تتجه نحو إصلاحاً إقتصادياً شاملاً أن تقوم بذلك لقطاع على حساب قطاع أو قطاعات أخرى، وناشد رئيس اتحاد الصناعات قطاع الصناعة بأن يتحمل وذلك بعدم زيادة الأسعار وشدد على الصناعة ألا تقوم بعمل أي زيادة سعرية للمنتجات، لأن تأثير زيادة أسعار المحروقات لا يمثل أكثر من 5 إلى 7 % في أغلب القطاعات، الأمر الذي أكده التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتابع السويدي: “للمرور بعملية الاصلاح الاقتصادية يجب أن تتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والمواطنين، وذلك مع توفير ووتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل مستحقيها وذلك حتى تجتاز مصر هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها”، واختتم بتعبيره عن تفاؤله بكل تلك الخطوات الجادة في طريق إرساء أسس قوية وثابتة ومستدامة لنمو اقتصادي حقيقي.