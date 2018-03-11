اتحاد الصناعات الهندي: التعاون مع مصر في البرمجيات والتكنولوجيا مهم

سمر السيد:ذكر موثيو زيان مستشار اتحاد الصناعات الهندية أن التعاون بين مصر والهند فى مجال البرمجيات والتكنولوجيا الرقمية يعتبر مجالا مهما، مضيفا أنه يمكن تبادل الخبرات أيضا فى قطاعات الأسمنت والنسيج والمواد الكيمائية.واقترح موثيو زيان مستشار اتحاد الصناعات الهندية على المشاركين بمؤتمر السفارة اله

سمر السيد:

ذكر موثيو زيان مستشار اتحاد الصناعات الهندية أن التعاون بين مصر والهند فى مجال البرمجيات والتكنولوجيا الرقمية يعتبر مجالا مهما، مضيفا أنه يمكن تبادل الخبرات أيضا فى قطاعات الأسمنت والنسيج والمواد الكيمائية.

واقترح موثيو زيان مستشار اتحاد الصناعات الهندية على المشاركين بمؤتمر السفارة الهندية اليوم عن التعاون الاقتصادى مع مصر إرسال وفد للمشاركة فى المؤتمر السنوى الذى تنظمه جمعية المشيدين الهنود 3 أكتوبر بمدينة حيدر آباد؛ للاستفادة من خبراتهم فى إنشاء المبانى الخضراء، خاصةً فى ظل التوسع المصرى حاليا فى إنشاء المدن الجديدة.

وقال فى فعاليات المؤتمر الصحفى للسفارة، إن الهند بدأت تشهد تكاثرا فى المبانى الخضراء الصديقة للبيئة اليوم، كما تستهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 5%، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل على تشجيع تلك المبادرات البيئية.

وذكر أن نيودلهى تعتبر رابع مستهلك للطاقة على مستوى العالم.

وأضاف أن قوام الاقتصادين المصرى والهندى هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الاتحاد يقدم الائتمان لتأهيل تلك الشركات على استخدام التكنولوجيا الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة.