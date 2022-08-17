اتحاد الصناعات: المرحلة الحالية تتطلب سياسات نقدية جديدة تعزز الاستثمار الصناعي

أعرب اتحاد الصناعات المصرية عن تقديره لقرار القيادة السياسية بشأن التغيير الذي تم في قيادة البنك المركزي المصري.

وتابع في بيان قبل قليل: أن السياسات التي كان ينتهجها البنك المركزي في فترات سابقة كانت تناسب تحديات تلك المرحلة، وأن المرحلة الحالية تحتاج لدماء جديدة وسياسات جديدة يحتاج إليها الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية على وجه الخصوص .

وأكد البيان أن الاتحاد على تفاعله الدائم مع كل الإجراءات الرامية لتحقيق مصالح الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي وحل كل المعوقات لجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني

ومن الجدير بالذكر ان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قد استقال من منصبه اليوم الأربعاء، بحسب بيان رسمي أذاعه التلفزيون المصري.

قال البيان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل اعتذار عامر عن الاستمرار في منصبه، وقرر تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.

وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي المصري بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارًا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.

وكانت هناك أنباء عن استقالة عامر يوم السبت في نفس اليوم الذي شهدت فيه البلاد تعديلا حكوميا موسعا شمل 13 حقيبة وزارية.