اتحاد الصناعات: الشركات البريطانية لاتتوقع نموا خلال الأشهر المقبلة

تعتقد الشركات البريطانية أن الأوضاع الصعبة التي تخيم على الآفاق ستستمر في الأشهر المقبلة، حسبما أظهرت نتائج دراسة مسحية اليوم الأحد.

وارتفع مقياس اتحاد الصناعة البريطاني لنمو القطاع الخاص في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر إلى -15 من -19 في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر ولا يزال في منطقة الانكماش.

وتتوقع شركات الخدمات والتوزيع حدوث مزيد من التراجع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الرغم من أن شركات التصنيع كانت أكثر تفاؤلا.

وقال ألبيش باليجا، كبير الخبراء الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطاني إنه “على الرغم من الصورة المتفاوتة عبر القطاعات لا يزال القطاع الخاص يواجه رياحا معاكسة قوية.

وتابع باليجا: ” في غمرة ارتفاع التكاليف ونقص العمالة وتراجع الطلب تتوقع الشركات انخفاضا مستمرا في النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.

وأوضح باليجا أنه من المهم أن يعيد رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك الاستقرار إلى البيئة الاقتصادية من أجل انتشال الشركات من معاناتها.