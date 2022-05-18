اتحاد الصناعات: التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية يدعم الوصول إلى الأسواق الدولية الكبرى

أكد بهاء العادلي، عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن التحالف الاقتصادي بين البلدان الإفريقية يدعم الوصول إلى الأسواق الدولية الكبرى، موضحاً أن مصر تعد البوابة الأولى، والأكبر للتجارة الإفريقية مع العالم.

وأشار “العادلي”، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ورواندا بلغ نحو 40 مليون دولار خلال عام 2020، مضيفاً أن هذا الرقم مرشح للزيادة بفضل الإمكانيات الهائلة لدى البلدين والعلاقات التي تربط بينهما.

وقال على هامش زيارة الوفد الرواندي لمدينة بدر الصناعية اليوم إن تدشين مركز تجاري ولوجيستي مصري برواندا يفتح الباب أمام زيادة الصادرات المصرية للسوق الرواندي ودول شرق أفريقيا، خاصة أن مصر تمتلك صناعة متميزة في كل المجالات، وبصفة خاصة صناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية، حيث يمكن الترويج لهذه المنتجات لتوسيع انتشارها بالسوق الإفريقية.