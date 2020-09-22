اقتصاد وأسواق

اتحاد الصناعات: «التخطيط» تراقب أثر مبادرة «ما يغلاش عليك» على الميزان التجاري

طالب الاتحاد بمد فترة المبادرة التي تستمر 6 أشهر أضافية بعد انتهاء مدتها الحالية.
منى عبدالباري 8:30 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 8:30 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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قال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، الثلاثاء ، إن وزارة التخطيط تقوم بمراقبة أثر مبادرة «ما يغلاش عليك» على الميزان التجاري المصري، وذلك للتأكد من مساهمتها في دعم الاقتصاد.

وطالب عبد العظيم بمد فترة المبادرة التي تستمر 6 أشهر أضافية بعد انتهاء مدتها الحالية.

جاء ذلك في كلمة الاتحاد بحفل تكريم الـ 9 شركات التي حققت أعلى مبيعات في مبادرة «مايغلاش عليك» ، وبحضور وزراء التخطيط والمالية والتموين والتجارة.

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وسيتم تكريم شركات مجموعة العربي في الأجهزة الكهربائية، والشركة المصرية لصناعة السيلكون في الإلكترونيات، وشركة عبد الحليم للاستيراد والتصدير في أدوات الكهرباء والإضاءة، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية في الأدوات المنزلية، وشركة «R.N» في المواد الكيماوية.

وأيضا شركة التوحيد والنور في الأزياء والملابس، وشركة الأمير للزيوت والشحوم في الصناعات الحرفية، وشركة أحمد الجابري للسيراميك والبورسلين في مستلزمات البناء، وعادل عبد الواحد في الأجهزة الكهربائية والمنزلية. وسيتم منح الشركت الفائزة درع المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري.

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«مبادرة ما يغلاش عليك».. «التخطيط» تعقد اجتماعًا لبحث المشكلات وسير العمل
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بقلم منى عبدالباري

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