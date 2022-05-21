اتحاد الشركات يمد السوق بالمستجدات والتطور التكنولوجى فى التأمين الزراعى

يحرص الاتحاد المصري للتأمين على دعم سوق التأمين المصرية ولذلك قام بتأسيس اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد عام 2019 ، والتي انضم لها عدد كبير من ممثلي شركات التأمين بالسوق المصرية لمناقشة مستجدات السوق ودراسة التغطيات العالمية وتطبيقها بمصر، بالإضافة إلى ذلك حرص الاتحاد على تزويد سوق التأمين المصرية بالمستجدات والتطور التكنولوجي خاصة في مجال الزراعة والتأمين الزراعي الذي وصلت له الأسواق الخارجية خاصة الأسواق الأفريقية نظراً لتقارب الطبيعة والظروف المحيطة بين السوقين.

الثروة الحيوانية تلعب دورا فى دعم ملايين الأسر

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين أن الثروة الحيوانية تلعب دوراً أساسياً في دعم سبل عيش ملايين الأسر الريفية في إفريقيا، حيث إنها عنصر أساسي في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في القارة، وبالنسبة للنساء في المناطق الريفية على وجه الخصوص تلعب الثروة الحيوانية دوراً حاسماً في تمكين النساء من توفير الأمن الغذائي لأسرهن وكذلك الموارد لتعليم أطفالهن.

ويعد قطاع الثروة الحيوانية أيضًا العمود الفقري للعديد من الاقتصادات الأفريقية، وتوفر الزيادة القوية المتوقعة في الطلب على الأغذية ذات المصدر الحيواني فرصاً هائلة للنمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة في سلاسل قيمة الثروة الحيوانية، للاستفادة من هذه الإمكانات، سيحتاج القطاع إلى زيادة إتاجيته والاستثمار في توسيع سلاسل القيمة – مع إيجاد حلول في نفس الوقت للتصدي لبعض التحديات مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور قاعدة الموارد الطبيعية.

تأثير الحرارة والأمراض على الثروة الحيوانية

تؤثر درجة الحرارة والجفاف وتناقص الموارد المائية وانتشار الأمراض تأثيراً سلبياً على إنتاجية الثروة الحيوانية مما يتطلب استراتيجيات للتكيف مع البيئة المتغيرة. وفي الوقت نفسه، يحتاج القطاع إلى تعزيز الإنتاج المستدام للأغذية ذات المصدر الحيواني للمساهمته في الحد من تغير المناخ وتدهور الموارد الطبيعية.

يتمتع التحول الرقمي بإمكانية كبيرة لدعم تطوير قطاع الثروة الحيوانية في أفريقيا وجعله قادراً على التكيف مع تغير المناخ ومنخفض الانبعاثات الكربونية، فقد أحدث التحول الرقمي بالفعل ثورة في الطريقة التي يعمل بها الأطراف الذين تشملهم سلسلة قيمة الثروة الحيوانية. فمن المحتمل أن يكون تأثير التحول الرقمي أكثر فاعلية بالنسبة للرعاة في المناطق الريفية النائية الذين قد يحصلون على فرص غير مسبوقة للوصول إلى المعلومات والخدمات والأسواق الحديثة.