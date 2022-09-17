اتحاد الشركات يبحث التأمين على الطائرات بدون طيار

أكد الاتحاد المصرى للتأمين ضرورة بحث إمكانية إصدار وثائق تأمين مناسبة لتغطية الطائرات بدون طيار، وذلك فى إطار جهوده للعمل على تطوير القطاع من خلال المنتجات المتنوعة لتلبية احتياجات السوق والعملاء، وذلك بهدف مواكبة التطورات في جميع المجالات بما يدعم استقرار التعاملات، وتنوع أدوات إدارة المخاطر، ولتلبية الطلب المتوقع في السنوات المقبلة على هذا النوع خاصة مع التطور التكنولوجي المتسارع.

أهمية الطائرات بدون طيار فى التأمينات الزراعية

وأضاف الاتحاد أنه بدأ الاهتمام بهذا الموضوع كرد فعل لأهمية تقنية الطائرات بدون طيار للتأمينات الزراعية على وجه الخصوص ، وهذا يتلاقي مع استراتيجيته في تطوير منتجات ونماذج اعمال التأمين الزارعي والاستفادة من تجارب الدول الأخري من خلال اللجنة العامة للتأمين الزراعي، مع التأكيد أن استخدام هذه النوعية من الطائرات يستلزم استيفاء بعض المتطلبات القانونية والأمنية.

ويعد استخدام “الطائرات بدون طيار” شائعًا منذ سنوات كما هو عليه الحال اليوم؛ نظرًا لتشدد الأنظمة الحكومية في ذلك الحين، إلا أنه ورغم ذلك، فقد اكتسبت هذه الطائرات شعبيتها بدءًا من عام 2015، عقب سماح إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بتشغيلها في الولايات المتحدة، ومن ثم بدأت الشركات باستخدام تلك الطائرات بهدف توفير المال، وتحسين الكفاءة، وزيادة عائد الاستثمار.

وجدير بالذكر أن الطائرات بدون طيار (UAV)، تقنية حديثة الظهور وسريعة الانتشار، ومع ظهور العديد من الحلول والنماذج والشركات جديدة فى هذا المجال كل يوم، يتم تسجيل ما يقرب من 1000 طائرة تجارية بدون طيار في قاعدة بيانات إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) كل أسبوع.

وأوضح اتحاد التأمين أن الطائرات بدون طيار أرخص ثمناً وأصغر حجماً وأكثر قوة وأسهل في التشغيل، ونتيجة لذلك، أصبح النمو التجاري لعدد الطائرات بدون طيار يتصاعد حاليًا بمعدل غير مسبوق.

مجالات استخدام هذه الطائرات

واستعرض مجالات استخدام الطائرات بدون طيارومنها الزراعة إذ يمكن استخدامها فى المسح الضوئي الدقيق والذي يعتبر أدق بكثير من الأقمار الصناعية والذي يساعد بدوره في نمو المحاصيل مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة، على سبيل المثال في استخدام الأسمدة، إضافة إلي أنه يوفر ثلثى التكلفة، وعلاوة على ذلك في اليابان يتم رش حوالي 40% من محصول الأرز باستخدام تلك الطائرات.

ولفت إلى أنه يتم استخدامها فى الخدمات العامة وتقوم بعض الطائرات بدون طيار بدوريات على حدود بعض الدول مثل الولايات المتحدة، وذلك لمكافحة الحرائق عن طريق المسح الضوئي الدقيق لمعرفة لأي مدى يمتد الحريق، وتحديد نقاط الوصول إلي مكان تواجد الضحايا.

ويمكن استخدامها أيضا فى اللوجستيات إذ تم في بعض الدول مثل ألمانيا، استخدام الطائرة بدون طيار لتوصيل الأدوية إلى مواقع بعيدة، وكذلك تستخدم المؤسسات الإعلامية الإخبارية بشكل متزايد الطائرات بدون طيار لتعزيز التغطية الإعلامية الخاصة بها، ويتم الاستعانة بها لإنتاج العديد من الأفلام وتصوير المؤتمرات والحفلات.

وفى مجال البحوث والمعلومات يستخدم الباحثون هذه الطائرات بدون طيار منذ عام 2010 في جمع العينات كجزء من برامجهم البحثية.