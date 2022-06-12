اتحاد الشركات : قطاع التأمين من أكثر القطاعات التي توجهت نحو التحول الرقمي

ساهمت التكنولوجيا الحديثة فى تقديم التسهيلات التى ساعدت فى تفعيل نمط العمل عن بعد وبالتالى بدأ العالم فى تطبيق استراتيجيات العمل عن بُعد بشكل جدى، بدأت كافة الأنشطة التجارية فى البحث عن الآلية التى ستتمكن من خلالها إنجاز العمل عن بُعد لضمان استمرار النشاط وتفادى توقف العمل، كشف الاتحاد المصرى للتأمين أن العمل عن بُعد يتسم بالعديد من المزايا إلا أنه فى نفس الوقت يواجه العديد من التحديات.

اضطرار شركات التأمين إلى العمل عن بعد

وأوضح الاتحاد أن قطاع التأمين من أكثر القطاعات التى تنبهت إلى ضرورة القيام بالتحول الرقمى ومن ثم تمت دراسة الآلية التى يمكن من خلالها تطبيق هذا التحول بشكل يتناسب مع الطبيعة الخاصة للعمل داخل منظومة التأمين وذلك بعد أن اضطرت العديد من شركات التأمين خاصة الشركات العالمية إلى العمل بكامل طاقتها عن بُعد.

ويتميز التأمين بأنه نشاط له خصائص مميزة ونمط تعويضات غير متوقع، فالتأمين هو نشاط معقد يتضمن عمليات متعددة لإدارة الوثائق الحالية وتسعير الوثائق الجديدة وبيع المنتجات التأمينية الجديدة وتجديد الوثائق والتعامل مع استفسارات العملاء ومعالجة المطالبات؛ بالإضافة إلى تعامل شركة التأمين مع من يمثلون شبكتها الخارجية مثل الوسطاء والوكلاء وشركات الرعاية الطبية ووكلاء الإستردادات وتجار الحطام والمستنقذات.

قطاع التأمين يتبنى استراتيجيات التحول الرقمى

ويسعى قطاع التأمين على مستوى العالم منذ عدة سنوات إلى محاولة تطوير آلية العمل داخل منظموته وذلك من خلال تبنى استراتيجيات التحول الرقمى وإنجاز العمل إلكترونياً ومحاولة تقليص الدورة المستندية واستبدالها بدورة إلكترونية.

وقد ساهمت أزمة كوفيد- 19 فى توجيه الشركات إلى ضرورة وضع العمل عن بُعد كجزء من خطة استمرار العمل الخاصة بها فى وقت الأزمات، إذ فرضت أزمة كوفيد-19 سلسلة واسعة النطاق من التحديات لشركات التأمين للحفاظ على عملياتها وذلك نظراً لتعطل وسائل العمل التقليدية وأصبح على الشركات الإجابة عن أهم سؤال فرضته هذه الأزمة ألا وهو كيف ستقوم شركات التأمين بتسيير أعمالها والحفاظ على قدرتها التنافسية ؟ وما هي التغييرات طويلة المدى التى ستطرأ على آليات العمل فى شركات التأمين في المستقبل نتيجة لذلك؟

ومن خلال تلك التساؤلات أصبح جلياً ضرورة قيام شركات التأمين بضرورة تبنى نمط العمل عن بُعد وإدراجه ضمن خطة إستمرار العمل الخاصة بها، وكذلك تبنى التكنولوجيا الإلكترونية والتحول الرقمى وتحسين البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بكل شركة وذلك حتى يتسنى لها النجاح فى متابعة أعمالها عن بُعد.