اتحاد الشركات : ضرورة تخفيض أقساط التأمين الزراعي إلى الحد الأدنى

عقد الاتحاد المصري لشركات التأمين العديد من الندوات وورش العمل الخاصة بالتأمين الزراعي والتي يتم من خلالها مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالقطاع الزراعي فى مصر والمنتجات التأمينية التي يحتاجها هذا القطاع، بحضور نخبة من الخبراء في مجالات الزراعة.

تنظيم ندوات متخصصة عن التأمين الزراعي

وكشف الاتحاد المصري للتأمين أن آخر هذه الندوات، تلك التي استضافها الاتحاد بالتعاون مع الشركة الأفريقية لإعادة التأمين حتى يتم من خلالها تقديم أحدث المستجدات التى طرأت على التأمين، الزراعي بكل أنواعه.

كما قام الاتحاد أيضاً بإنشاء لجنة التأمين الزراعي والتي تعد أول لجنة فنية متخصصة تناقش القضايا المتعلقة بالتأمين الزراعي وتسعى لتقديم الصياغة الفنية المتطورة لمنتجات التأمين، بما يلائم الاحتياجات الفعلية للعملاء المشتغلين بالقطاع.

بروتوكول تعاون بين اتحاد التأمين والجامعة التونسية

ووقع الاتحاد أيضاً بروتوكول تعاون مع الجامعة التونسية لشركات التأمين، ويتضمن أحد البنود التي تنص على عقد اجتماعات مشتركة بين اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد ولجنة الجامعة التونسية.

وأكد الاتحاد تطوير آليات إدارة التأمين الزراعي من خلال تكامل الأدوار بين شركات التأمين، وكافة الشركاء في هذا المجال ، بجانب العمل على الاستفادة من المنتجات التكنولوجية مثل (الاستشعار عن بعد والأرصاد الجوية والطائرات بدون طيار) .

واعتبر أن توحيد الأسس والمعايير في تقديرات الخسائر بإعداد منهج متخصص لتعليم وتدريب الخريجين الزراعيين والكوادر المقدمة لخدمة التأمين، لافتا إلى أن تشجيع البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين، في عمل محافظ لدعم الإنتاج والإنتاجية وتمويل صادرات الثروة الحيوانية، وزيادة نسبة المصروفات العمومية والإدارية لشركات التأمين، فضلا عن أهمية تخفيض قيمة أقساط التأمين إلى الحد الأدنى وتوحيد شروط واستثناءات وثيقة التأمين، المقدمة من الشركات.